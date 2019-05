Senat w piątek po południu rozpoczął rozpatrywanie nowelizacji Kodeksu karnego, która m.in. zaostrzają kary za przestępstwa związane z pedofilią. Według noweli za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Nowelizacja wywołała liczne głosy krytyczne prawników i rzecznika praw obywatelskich, którzy wskazywali na liczne błędy. Przedstawiciele klubu PO-KO twierdzili, że PiS zamiast zaostrzyć sankcje za pedofilię i jej ukrywanie, uchwaliła "amnestię dla pedofilów".

W czwartek późnym wieczorem senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, po ponad sześciu godzinach pracy, pozytywnie zaopiniowały ustawę, rekomendując do niej 34 poprawki. Część z nich została zaproponowana przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Burzliwą dyskusję wywołała kwestia odejścia od przepisu nakładającego na sąd obowiązek orzekania w określonych wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia. Komisje zarekomendowały poprawkę w wersji zgłoszonej przez klub PiS, która zakłada odejście od obowiązku orzekania przez sąd w określonych wypadkach tzw. bezwzględnego dożywocia, bez prawa do warunkowego zwolnienia. Zgodnie z tą poprawką sąd będzie mógł orzec takie bezwzględne dożywocie za najcięższe zbrodnie, ale nie będzie to dla sądu obligatoryjne.

Inna z zarekomendowanych poprawek uzupełnia przepis dotyczący karalności za obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat o czyn "doprowadzenia takiego małoletniego do obcowania płciowego", za co również będzie groziło do 15 lat więzienia.

Karczewski był pytany na piątkowym briefingu prasowym, czy w związku z miażdżącymi opiniami ekspertów do nowelizacji i licznych poprawek, które zostały zaproponowane, on sam jako polityk PiS nie ma poczucia klęski.

- Poprawiamy tę ustawę, jest bardzo wiele poprawek, które eliminują wszystkie zastrzeżenia - odpowiedział Karczewski. Zaznaczył, że temu miało służyć także zwołanie klubu parlamentarnego PiS przed rozpoczęciem obrad Senatu. Wyraził też nadzieję, że za poprawioną ustawą opowiedzą się też senatorowie klubu PO. Mówił, że opowiedzą się wtedy "za dobrą zmianą, która miała dotyczyć bezwzględności kar za obrzydliwe, fatalne przestępstwo, jakim jest pedofilia".

Ocenił, że wszystkie przyjęte przez senackie komisje poprawki "idą w bardzo dobrą stronę". "Państwo mówicie o porażce; ja mówię o zwycięstwie, o dobrej ustawie, która w sposób adekwatny będzie karała pedofilów. Takie było założenie tej ustawy, które będzie realizowane; każdą klęskę można przekuć w sukces" - dodał marszałek Senatu, zwracając się do dziennikarzy.