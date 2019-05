Pietrzak przypomniała na konferencji prasowej, że o północy w piątek - na 24 godziny przed dniem głosowania - rozpocznie się cisza wyborcza. Oznacza to zakaz prowadzenia agitacji wyborczej, w tym zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień, rozpowszechniania materiałów wyborczych, czyli nie można wieszać plakatów, nie można ich również zrywać - zaznaczyła szefowa KBW.

Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę w godzinach 7-21. Do g. 21 w niedzielę, czyli do momentu zamknięcia lokali wyborczych, trwać będzie cisza wyborcza. Po tej godzinie jest możliwe podawanie (wyników) sondaży (...), natomiast podawanie wyników (wyborów) - dopiero po godz. 23, czyli po godzinie, kiedy ostatnie państwo członkowskie (UE) zakończy swoje głosowanie, ponieważ we Włoszech do 23 trwa głosowanie - zaznaczyła Pietrzak.

Poinformowała jednocześnie, że wyborcy mogą sprawdzić, w którym lokalu wyborczym powinni oddać głos, m.in. przez wyszukiwarkę na stronie wybory.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej swojej gminy lub w obwieszczeniu. Szefowa KBW przypomniała również wyborcom o konieczności okazania przed oddaniem głosu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, najlepiej dowodu osobistego.

Zaznaczyła zarazem, że może być także każdy inny dokument z fotografią, który umożliwi komisji potwierdzenie tożsamości, np. legitymacja szkolna, książeczka wojskowa czy "wszelkie dokumenty, które nie będą budziły wątpliwości komisji jeśli chodzi o stwierdzenie tożsamości". Pietrzak dodała, że po raz pierwszy PKW dopuściła także potwierdzenie tożsamości poprzez usługę mTożsamość dostępną za pośrednictwem smartfonów w rządowej aplikacji mObywatel.