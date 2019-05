Według Ipsos w wyborach do PE PiS uzyskał 42,4 proc. głosów; Koalicja Europejska - 39,1 proc.; Wiosna - 6,6 proc.; Konfederacja - 6,1 proc. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ipsos: PiS obejmie 24 mandaty; Koalicja Europejska - 22 ; Wiosna Roberta Biedronia - 3; Konfederacja - 3 mandaty.

Wyniki wyborów do europarlamentu 2019 [EXIT POLL] / Dziennik Gazeta Prawna

- Zbudowaliśmy Koalicję Obywatelską i to jest nasz wielki sukces - dodawał Grzegorz Schetyna.

Podziękował tym, którzy głosowali na nich ("Było to blisko 7 mln głosów"), ale też wolontariuszom i koalicjantom.

- Udało się to zrobić, zjednoczyliśmy opozycję - podkreślił. - Ale wiemy, ze to jest dopiero początek drogi - zastrzegł też.

Schetyna podkreślił przy tym, że to wszystko to jest jeszcze rzeczywistość sondażowa. - Z poczekaniem wyników poczekajmy do ostatecznych wyników. Powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas - skwitował.