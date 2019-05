- Zrobiliśmy to, daliśmy radę, jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce; to dopiero początek naszej drogi, na jesieni musimy być pierwszą siłą polityczną - mówił.

- 4 lutego nie mieliśmy nic. Ani złotówki z dotacji. Nie mieliśmy tych wszystkich spółek Skarbu Państwa, które niektórym pomagają wygrać. Nie mieliśmy tego wszystkiego, co mają stare partie polityczne. Mieliśmy coś, czego oni nie mają. Mieliśmy jedno wspólne, wielkie marzenie, że polityka może wyglądać inaczej i zwyciężyliśmy, wygraliśmy. Jeśli ktokolwiek idąc do polityki, mówi, że trzeba porzucić swoje marzenia, jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek wątpił, że w demokracji trzeba wybrać mniejsze zło, to dzisiaj udowodniliśmy, że da się, że można - mówił Biedroń.

Dodał, że "Wiosna to zrobiła". - Pokazaliśmy coś, co na polskiej scenie politycznej dawno się nie wydarzyło. Jesteśmy w stanie e dzisiaj po 4 miesiącach będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli i to jest wielki sukces. To dopiero początek naszej drogi. To przedwiośnie. Dopiero się rozkręcamy. Zobaczymy, co będzie jesienią - powiedział.