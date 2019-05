Według niepełnych danych – z 99,93 proc. obwodowych komisji wyborczych – w okręgu dolnośląska-opolskim wygrała Koalicja Europejska zdobywając 43,87 proc. głosów, drugie miejsce zajęło PiS z wynikiem 38,71 proc. poparcia, kolejne zaś Wiosna Roberta Bierdonia – 6,76, Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy – 4,98 proc., Kukiz'15 – 4,34 proc., Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS – 1,33 proc. głosów.

Koalicji Europejska zdecydowanie wyprzedziła PiS w dużych miastach w regionie. Najwyższy wynik zanotowała w Opolu zdobywając ponad 56,8 proc. głosów. 50-proc. próg przekroczyła też w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Wyjątkiem była tu Legnica, gdzie KE zdobyła ponad 43 proc. głosów; jednak i tu pokonała PiS, który zdobył w Legnicy ponad 40 proc. poparcia.

Najniższy wyniki spośród dużych miasta PiS zanotowało w Opolu, gdzie na polityków tego ugrupowania zagłosowało ponad 25 procent wyborców. 30-procentowego progu PiS nie przekroczył też we Wrocławiu.

PiS triumfuje za to w małych miejscowościach i na wsiach okręgu dolnośląsko-opolskiego. W najmniejszych miejscowościach partia rządząca zdobyła ponad 49 proc., zaś w miejscowościach do 10 tys. ponad 45 proc. głosów. PiS zwycięża również w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, gdzie na listę tego ugrupowania zagłosowało ponad 43 proc. wyborców.

PiS najlepszych wynik odnotowało w powiecie polkowickim, gdzie uzyskało niemal 55-proc. poparcie, ponad 50 procent wyborców oddało na tę partię głosu również w powiecie legnickim, niemal 50 proc. w powiecie lubińskim. To trzy powiaty Zagłębia Miedziowego, gdzie PiS tradycyjnie notuje wysoki wynik. Na Opolszczyźnie najwięcej wyborców – ponad 53 proc. - na partię rządzącą zagłosowało w powiecie głubczyckim.

Na KE w wsiach i w małych mieszczkach głosowało ponad 35 proc. wyborców. Poparcie dla KE w miasteczkach do 20 tys. mieszkańców oscylowało wokół 40 proc. Najniższy wynik KE zanotował w powiecie polkowickim, gdzie zdobyła ponad 28 proc. głosów.

Stosunkowo dobry wynik w dużych miastach Dolnego Śląska i Opolszczyzny zdobyła Wiosna Roberta Biedronia. We Wrocławiu na listę tego ugrupowania zagłosowało niemal 9 proc. wyborców, a w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze ponad 7 proc.