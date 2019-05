- Przedstawimy jesienią do wyborów parlamentarnych propozycje programowe, które będziemy chcieli zrealizować w kolejnej kadencji – zapowiedziała w Radiu ZET wicepremier ds. społecznych, Beata Szydło.

- W tym roku będziemy do końca konsekwentnie realizować program z wiosny i również "piątki Kaczyńskiego" – mówiła nowo wybrana europarlamentarzystka.

Wicepremier ds. społecznych, „jedynka” PiS do PE z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego zdobyła rekordowo dużo głosów: 524 951.

- Pan prezes pogratulował mi tego wyniku. Jestem wdzięczna za każdy głos, który otrzymałam. To jest ogromne wyróżnienie, że ludzie docenili moją ciężką pracę przez te wszystkie lata i zgadzają się z tym, co realizujemy w rządzie – mówiła. – Na nas wszystkich zrobiło wrażenie to, że wygraliśmy. I to spektakularnie. Wynik PiS jest bardzo dobry. Frekwencja jest bardzo dobra.

- To przede wszystkim zasługa ciężkiej pracy i Polaków, którzy nam zaufali. Serdeczne podziękowania – dodała. - Ja się zgadzam, że programy społeczne, które realizujemy od 2015 roku, są dobrze odbierane przez Polaków i przynoszą dobre efekty, dlatego że te programy społeczne są jednocześnie prorozwojowymi. Wskaźniki polskiej gospodarki są jednymi z najwyższych w Europie.

– Ktoś, kto się ekscytuje przed wyborami sondażami i próbuje na tej podstawie wyrokować o przyszłości wyników wyborczych, a lekceważy wyborców i nie docenia tego, że to jednak ten dzień, w którym oddaje się kartki, wrzuca do urny, jest tym najważniejszym, ten przegrywa - oceniła.

- Myśmy powiedzieli w tym roku: „Polska ma dobre wskaźniki gospodarcze i ze wzrostu gospodarczego ma prawo korzystać każdy”. A jeżeli tak jest, proponujemy nowe projekty społeczne, ale nie na zasadzie: „dzisiaj wam o tym mówimy, a może po wyborach je wprowadzimy w życie”, tak jak to robiła Platforma, tylko myśmy je przygotowali i już wdrażamy w życie w tym roku – porównała.