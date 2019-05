Gdy Teresa Czerwińska była wiceministrem finansów, w listopadzie 2017 r. został powołany do PFR Ventures odpowiedzialnego za wsparcie start-upów. To spółka-córka Polskiego Funduszu Rozwoju, na którym premier Mateusz Morawiecki oparł rządową strategię gospodarczą.

Do drugiej rady - w mieleckiej spółce produkującej paliwa alternatywne Euro-Eko trafił pod koniec kwietnia tego roku. Należy ona do funduszu Agencji Rozwoju Przemysłu (obecnie w PFR TFI). Co ciekawe obie spółki były w przeszłości kontrolowane przez jeden z departamentów w MF.

Fakt ten miał miejsce zanim Czerwiński trafił do organów nadzoru, a jego żona do ministerstwa, ale to, że spółki mają kontakt z unijnymi funduszami powoduje, że urzędnicy mogą tam trafić z kontrolą w każdej chwili.

Po naszych pytania o pracę w PFR Ventures, Bogumił Czerwiński złożył rezygnację i od wczoraj nie jest członkiem rady nadzorczej.

