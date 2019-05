Kosiniak-Kamysz został zapytany w środę w Radiu Zet, czy dojdzie do jego "honorowej dymisji". Nie wiem, z jakiego powodu - odpowiedział. Jako PSL uzyskaliśmy to, co było w planie minimum, te 3 mandaty. Nie byłem też liderem Koalicji Europejskiej, bo jestem liderem PSL-u - dodał.

Jak mówił, o swoją pozycję w partii jest "bardzo spokojny". Wiem, jak ciężko pracuję każdego dnia, jakie trudne chwile przeżyliśmy w PSL-u przez ostatnie 3,5 roku, kiedy próbowano nam rozbić klub, kiedy upokarzano nas i niszczono, każdego dnia w telewizji rządowej. Wiem też, co się udało zrobić w tej kampanii i co się nie udało - powiedział lider ludowców.

Zaznaczył, że nie jest idealny i też popełnia błędy, ale zrobi wszystko, "żeby wynik na jesień był jak najlepszy i pozycja PSL była rozgrywająca w Sejmie".

Prezes PSL przyznał, że jego partia powinna wyciągnąć wnioski z kampanii tych osób, które odniosły sukces. "Zasuwać od światu do nocy, nie skupiać się na tym, co mówi PiS, tylko przedstawiać swoje rzeczy". Podkreślił, że "żaden anty PiS sam w sobie nie daje efektu".

Dodał, że "nie należy skręcać ani nadmiernie w prawo, w skrajną prawicę, ani w skrajną lewicę, bo elektorat światopoglądowy jest bardzo wąski w Polsce i nie ma co w tym kierunku iść". Ocenił, że "ta koncepcja przegrała".