W położonej w woj. podlaskim gminie Przytuły oddano w sumie 655 ważnych głosów, z czego 583 na Prawo i Sprawiedliwość, co przełożyło się na 89-procentowe poparcie dla tego komitetu. Mieszkańcy liczących 2,2 tys. mieszkańców Przytuł najczęściej głosowali na jednego z dwóch kandydatów PiS: Krzysztofa Jurgiela (271 głosów) i Karola Karskiego (241 głosów). Obaj zdobyli w swoim okręgu ponad 100-tysięczne poparcie (Karski prawie 185 tys.) i zasiądą w lipcu w europarlamencie. Na Koalicję Europejską głosowało w Przytułach 5 proc. wyborców, natomiast na Wiosnę – 0,9 proc. W innej podlaskiej gminie Kobylin-Borzymy padł z kolei rekord najniższego poparcia dla Koalicji Europejskiej - 4,42 proc.

Generalnie, poza dużymi ośrodkami miejskimi, w których palma pierwszeństwa należy do KE, Prawo i Sprawiedliwość w gminach zdecydowanie zwyciężało. Poparcie dla PiS przekroczyło 80 proc. w 93 gminach, a w 1559 - czyli w 63 proc. tych jednostek samorządu - PiS zdobył ponad połowę głosów.

Najmniejsze poparcie komitet wyborczy partii rządzącej uzyskał w Wiśle (woj. śląskie) - 19,4 proc. To właśnie w Wiśle padł natomiast rekord poparcia dla Koalicji Europejskiej. W tym znanym ośrodku wypoczynkowo-sportowym najwięcej głosów zdobyli: Jerzy Buzek - 1 419 oraz Jan Olbrycht – 925. Z 3,7 tys. ważnych głosów na listę KE oddano 2,5 tys., co dało poparcie na poziomie 67,1 proc.

Obaj kandydaci KE spotkają się ponownie w Strasburgu, gdyż w swoim okręgu pokonali rywali, Jerzy Buzek wszystkich - zdobywając 422,5 tys. głosów (drugi wynik w kraju), a Jan Olbrycht z wynikiem 69 tys. uległ tylko Jadwidze Wiśniewskiej (409,4 tys.) i Izabeli Kloc (78,4 tys.). Jadwiga Wiśniewska zdobyła z listy PiS w Wiśle najwięcej głosów – 409. Poparcie dla PiS w tym kurorcie wyniosło 19,38 proc., a dla Wiosny - 4,38 proc., przy frekwencji na poziomie 41,1 proc.

Najlepszy wynik Wiosny - 15,3 proc. oddanych głosów – padł w Kołczygłowach (woj. pomorskie). Licząca nieco ponad 4 tys. mieszkańców gmina leży w połowie drogi między Bytowem i Słupskiem. Wiosna zdobyła tam 166 z 1087 prawidłowo oddanych głosów. Najwięcej znaków X postawiono przy nazwisku Adriany Biedroń - 68, która w skali okręgu nie zdobyła wystarczająco dużo głosów, by otrzymać mandat.

W podlaskiej gminie Kołaki Kościelne, podobnie jak w mazowieckich miejscowościach Krzynowłoga Mała i Młynarze, na Wiosnę oddano 0,3 proc. głosów, co było najniższym wynikiem komitetu. Najwyższą frekwencję w Polsce PKW odnotowała w gminie Rewal (woj. zachodniopomorskie), gdzie do urn udało się 72,8 proc. uprawnionych wyborców. Wygrała tam Koalicja Europejska, zdobywając 52,3 proc. głosów. Najniższa frekwencja w kraju to 21,8 proc. w opolskiej gm. Zębowice. Również tu wygrała KE (46,9 proc.).

W skali całego kraju niedzielne wybory do PE wygrał PiS z poparciem 45,38 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska - 38,47 proc. Próg wyborczy przekroczyła też Wiosna Roberta Biedronia z 6,06 proc. głosów. PiS uzyskał 27 mandatów, KE - 22, Wiosna - trzy mandaty. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. Frekwencja wyniosła 45,68 proc.