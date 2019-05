W całym okręgu podkarpackim na PiS głosowało trzy razy więcej wyborców (65,07 proc.) niż na zajmującą drugie miejsce Koalicję Europejską (21,56 proc.). Jednak zgodnie z danymi PKW - w gminie Cisna wygrała Koalicja Europejska, która uzyskała 46,99 proc. głosów, a PiS - 35,84 proc. Łukacijewska zdobyła mandat startując z 10. miejsca na liście KE, głosowało na nią ponad 40 tys. osób, europosłanką jest nieprzerwanie od 2009 r.

Na Twitterze jedna z internautek zwróciła uwagę, że Cisna jest jedyną gminą na Podkarpaciu, w której wygrała KE. "Na Podkarpaciu jest jedna gmina Cisna, w której wygrała @KEuropejska. Bez żartów. Tam trzeba jechać, sprawdzić i przeanalizować jak tego dokonali. Widać, że się da" - napisała internautka.

Na jej wpis zareagował lider PO Grzegorz Schetyna. "Ludzie z zewnątrz. Napływowi. Wielu z Dolnego Śląska i Wrocławia" - odpowiedział na Twitterze.

Do słów Schetyny odniosła się natomiast Łukacijewska. "Grzegorz, mieszkańcy Cisnej to nie ludzie z zewnątrz, tu wszyscy jesteśmy swoi i stąd. To wspaniała wspólnota, gościnna, otwarta i przedsiębiorcza. Jestem dumna, że mieszkam w Cisnej i dziękuję wszystkim moim sąsiadom za oddane głosy na @koalicja... Na pewno idziemy po więcej!" - napisała na Twitterze Łukacijewska.