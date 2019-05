Do spotkania nowych deputowanych, reprezentantów Platformy Obywatelskiej, doszło w piątek w Warszawie przy okazji uroczystości podczas której polskim europosłom wręczono zaświadczenia o wyborze do PE. Dokonaliśmy wyboru na dwie pierwsze funkcje - przewodniczącego delegacji i jej skarbnika - powiedział PAP Halicki, nowy lider europosłów PO i PSL, którzy należą do Europejskiej Partii Ludowej. Dla mnie oznacza to, że jadę, na początku przyszłego tygodnia, rozmawiać o statusie polskiej delegacji i jej reprezentacji w poszczególnych, kluczowych miejscach w Parlamencie Europejskim - podkreślił europoseł PO.

Skarbnikiem został Jarosław Duda (PO). Zgodnie z funkcjonującymi od lat ustaleniami między PO i PSL, ludowcy mają jeszcze w piątek wskazać współprzewodniczącego delegacji polskiej w EPL.

Halicki zwrócił uwagę, że wynik wyborczy Koalicji Europejskiej - 38,5 proc. głosów - dał Platformie i PSL łącznie drugą co do wielkości, po Niemcach, delegację narodową w PE. Mamy z jednej strony znakomitych, doświadczonych, z dobrą reputacją parlamentarzystów, z drugiej też osoby, które z kolei mogą wnieść swoje polskie doświadczenie - zaznaczył europoseł Platformy.

W najbliższą środę Europejska Partia Ludowa ma z kolei wybrać nowego przewodniczącego swej frakcji w PE. Kandydatem na tę funkcję będzie dotychczasowy szef, niemiecki europoseł Manfred Weber. Kandydatem na jednego z jego zastępców jest eurodeputowany Jan Olbrycht (PO). Manfred Weber to także kandydat EPL na szefa Komisji Europejskiej w nowej kadencji (2019-2024). Gdyby w drodze unijnych negocjacji to właśnie jemu powierzono stanowisko przewodniczącego KE, wówczas frakcja Europejskiej Partii Ludowej wyłoni nowego lidera.

Europejska Partia Ludowa to od wielu lat najbardziej wpływowa rodzina polityczna w Europie. Z polskich partii należą do niej Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. PO i PSL w ubiegłotygodniowych eurowyborach startowały jako część Koalicji Europejskiej (wraz z Nowoczesną, SLD i Zielonymi). Europosłowie, reprezentanci Sojuszu Lewicy Demokratycznej w PE zasilili inną frakcję - Socjalistów i Demokratów.

Andrzej Halicki to od lat bliski współpracownik szefa PO Grzegorza Schetyny. W minionej kadencji europarlamentu szefem delegacji polskiej w EPL był Janusz Lewandowski.