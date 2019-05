Premier w oświadczeniu majątkowym zadeklarował posiadanie: domu o powierzchni 150 m kw położonego na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz zabudowaniami gospodarczymi i zabudowaniami (domkami) letniskowymi, mieszkania o powierzchni 72,4 m kw wraz z meblami i sprzętem o wartości ok. 1 mln zł, domu o powierzchni około 100 m kw na działce o powierzchni ok. 3100 m kw, w tym dokupionej współwłasności działki.

W majątku premiera znalazły się także środki pieniężne w wysokości ok. 5 380 000 mln zł. Jeśli chodzi o mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 zł, premier wymienił: zabudowę kuchenną o wartości ok. 60 000 zł oraz meble o łącznej wartości ok 195 000 zł. Morawiecki zadeklarował także posiadanie 50 proc. własności szeregówki o powierzchni 180 m kw położonej na działce ok. 400 m kw, działki rolnej o powierzchni ok. 2 ha.

Premier w oświadczeniu zadeklarował także uprawnienia do akcji banku Santander w liczbie 3857, uprawnienia do akcji banku Santander określono kwotowo w wysokości do 350 000 zł. Szef rządu zaznaczył, że jeśli zaistnieje niezależna od niego decyzja w sprawie materializacji środków z posiadanych akcji banku Santander, wówczas powstrzyma się od realizacji tych uprawnień.

Morawiecki w oświadczeniu wymienił ponadto pożyczkę udzieloną siostrze w wysokości ok. 300 000 zł.