Jak poinformował w piątek portal Onet.pl, w Nowoczesnej "szykuje się rewolucja". "Najpierw ma zniknąć klub parlamentarny tego ugrupowania i jego posłowie mają przejść do klubu PO-KO, zaś jeszcze przed jesiennymi wyborami partia ma zostać postawiona w stan likwidacji, a jej członkowie zasilić szeregi PO" - wynika z nieoficjalnych informacji portalu. Onet podaje, że do wejścia części posłów Nowoczesnej do klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska może dojść na początku czerwca, a być może nawet w przyszłym tygodniu. Wynika to z faktu, że - jak podano w artykule, cytując anonimowe źródła - szef PO Grzegorz Schetyna "potrzebuje jakiegoś sukcesu po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Onetem nie potwierdziła informacji portalu. Nie, dziś nie ma postanowienia o łączeniu klubów parlamentarnych PO i Nowoczesnej. Oba ugrupowania działają niezależnie. Nie ma też żadnych planów likwidacji Nowoczesnej. Natomiast owszem, prowadzimy obecnie rozmowy na temat zacieśnienia naszej współpracy z Platformą, która jest naszym naturalnym koalicjantem, o odtworzeniu Koalicji Obywatelskiej, która dobrze działała w wyborach samorządowych - powiedziała; zastrzegła przy tym, że żadne decyzje, co do ostatecznej formy współpracy na razie nie zapadły.

Szłapka powiedział w piątek PAP, że rozmawia z sekretarzem generalnym PO Robertem Tyszkiewiczem w sprawie zacieśnienia współpracy obu partii. Wyciągamy wnioski z wyborów i zależy nam na tym, żeby od razu ruszyć do ostrej pracy. I my w Nowoczesnej, i Platforma Obywatelska mamy takie poczucie, że nam się w Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych współpracowało bardzo dobrze i chcemy do tej idei wrócić, chcemy bardzo ściśle współpracować i rozmawiamy o tym - zaznaczył.

Poinformował, że będzie to tematem rozmów na wspólnym posiedzeniu rad krajowych: PO i Nowoczesnej, które zaplanowano w przyszłą sobotę. Tematem głównym będzie zacieśnienie współpracy i powrót do idei Koalicji Obywatelskiej, która bardzo dobrze się sprawdziła - powiedział. Zaznaczył, że Rada Krajowa Nowoczesnej zbierze się ponadto w przyszłą sobotę przed wspólnym posiedzeniem.

Ocenił, że ze wszystkich podmiotów, które startowały w ramach Koalicji Europejskiej, PO i Nowoczesna są środowiskami dla siebie najbliższymi. Szłapka pytany na czym ma polegać zacieśnienie współpracy, skoro Nowoczesna startowała w wyborach samorządowych z PO jako Koalicja Obywatelska, a razem z PO, PSL, SLD i Zielonymi współtworzyła Koalicje Europejską, odpowiedział: To jest kwestia wspólnej koordynacji działań, wspólnego sztabu.