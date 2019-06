Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w sobotę, że Rada Naczelna podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy zaprosił ugrupowania, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".

Paszyk w niedzielę w TVP Info przypomniał, że liderzy PSL, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz także przed wyborami, mówili, że projekt Koalicja Europejska został powołany przez pięć podmiotów politycznych w tym PSL, na wybory do Parlamentu Europejskiego. Powiedział, że kilka miesięcy temu Rada Naczelna PSL podjęła decyzję o wejściu w skład Koalicji Europejskiej, na wybory do Parlamentu Europejskiego. Po wyborach nie ma tematu KE, bo my tam wstępowaliśmy na okoliczność wyborów do PE - dodał.

Żeby skutecznie rywalizować z PiS-em o poparcie Polaków, nie wystarczy tak jak w przypadku Komisji Europejskiej wspólnota celów, ale trzeba też znaleźć wspólny mianownik jeśli chodzi o wartości i stąd ta propozycja prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby zgromadzić wokół PSL-u i wspólnie z PSL-em środowiska chadeckie - wyjaśnił.

Zbigniew Kuźmiuk poseł PiS do PE, który kiedyś należał do PSL powiedział, że PSL zaczął tracić wyborców już wtedy, kiedy zdecydował się na koalicję z liberalną Platformą. Przypomniał, że sam pisał program na dwa kongresy PSL, i że zawsze w tym programie była część krytykująca liberalizm i skutki rządów liberalnych w Polsce. Dla mnie szokiem było w 2007 roku, że PSL zdecydował się pójść w koalicję z liberalną Platformą - powiedział. W ocenie Kuźmiuka było to sprzeczne z programem ludowców. Zwrócił uwagę, że PSL w ramach tej koalicji musiał realizować podwyższenie wieku, emerytalnego, zabranie 150 miliardów z OFE, sprzedaż ziemi skarbu państwa pod potrzebę budżetu, a jak podkreślił, to są rzeczy ewidentnie sprzeczne z programem partii ludowej.

Zdaniem Kuźmiuka tworzenie Koalicji Polskiej jest kompletnie niewiarygodne. Wytknął on PSL-owi zupełny brak protestów w sytuacji ataków na polską wiarę i polski Kościół, wtedy kiedy zależało im na kilku miejscach do PE. Według niego PSL stracił na stałe wyborców w środowisku wiejskim. Zauważył, że jeśli ktoś się decyduje na koalicję i mówi, że wartości wyznawane przez KE są mu bliskie, nie może po trzech miesiącach powiedzieć, że zmienia poglądy i teraz będzie obstawał przy wartościach chrześcijańskich.

Jak można mówić o konserwatywnym kierownictwie, w sytuacji, kiedy czołówka tego konserwatywnego kierownictwa jest za związkami partnerskimi, o czym publicznie ci ludzie mówili w prywatnych stacjach radiowych - powiedział Kuźmiuk.

Paszyk zapytany z kim PSL chciałby tworzyć koalicję odpowiedział jest wiele środowisk, z którymi łączy nas chadecki charakter(...) są bezpartyjni samorządowcy, jest wiele środowisk, które do nas wysyłają sygnał o potencjalnym porozumieniu. Podał przykład, że podczas głosowania nad projektem ustawy liberalizującej aborcję autorstwa Barbary Nowackiej PSL jako klub prawie w całości zagłosował za odrzuceniem tego skandalicznego projektu. "PSL swoich wartości nie zdradził - podkreślił. Trudno zarzucić PSL-owi, zarzucić jakiekolwiek odejście od korzeni i od wartości- dodał.