O "pilną korektę" programu Guzikiewicz zwrócił się w piśmie zaadresowanym do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Basila Kerskiego oraz prezesa zarządu Fundacji Gdańskiej Jacka Bendykowskiego.

Zgodnie z programem gdańskich obchodów 30. rocznicy pierwszych w powojennej Polsce częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu z 4 czerwca 1989 r. zamieszczonym na stronie internetowej, redaktor naczelny "Liberte!" Leszek Jażdżewski ma uczestniczyć we wtorek o godz. 13 w spotkaniu autorskim w tzw. Strefie Społecznej urządzonej w kilkunastu namiotach ustawionych na terenie sąsiadującym z ECS. Wydarzenie ma odbyć się pod hasłem: "Spotkanie autorskie: Burzenie polskiego Kościoła – Piotr Augustyniak i Leszek Jażdżewski / Liberte!".

"Wnoszę o usunięcie tego wydarzenia z programu, ponieważ jak dotychczas trwają uroczyści w powadze i spokoju. To wydarzenie może zakłócić i będzie dzielić Polaków oraz jest ewidentnym atakiem na Kościół katolicki. Wydarzenie to nie jest tym bardziej akceptowane w obchodzoną przez nas 40-tą rocznicę I pielgrzymki do Polski św. Jana Pawła II, która odmieniła oblicze Polski oraz całej Europy Wschodniej" - napisał w poniedziałek Guzikiewicz. "Dlatego ponawiam wniosek, motywując go głównie zabezpieczeniem spokoju społecznego oraz zachowaniem powagi uroczystości" - podkreślił.

Niedawno kontrowersje wywołała wypowiedź Jażdżewski z 3 maja, gdzy przemawiał na Uniwersytecie Warszawskim przed wykładem obecnego szefa Rady Europejskiej, b. premiera Donalda Tuska. Powiedział wówczas, że "Kościół katolicki w Polsce obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy stracił moralny mandat do tego, aby sprawować funkcję sumienia narodu".

- Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody - mówił Jażdżewski. Wyraził też pogląd, że "dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą wstanie zdobyć władzę nad duszami Polaków".

W sobotę w Gdańsku zainaugurowano Święto Wolności i Solidarności, które potrwa do 11 czerwca. Kulminacja obchodów będzie miała miejsce we wtorek. W południe na scenie przed budynkiem ECS planowane jest wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego", proklamacja Deklaracji Wolności i Solidarności, wspólne zdjęcie i degustacja tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji. Tego dnia o godz. 17.30 na Długim Targu odbędzie się wiec, w czasie którego odegrany zostanie hymn Europy, a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Dzień wcześniej, w poniedziałek, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefa NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły organizowane przez "S" obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Z kolei we wtorek w Warszawie w ramach obchodów 30-lecia pierwszych wolnych wyborów do Senatu 4 czerwca 1989 r., o godz. 11.30 odbędzie się uroczyste posiedzenie izby wyższej. Jak zapowiadał wcześniej marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wystąpienia na uroczystości oprócz niego samego wygłoszą prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński.