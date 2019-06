Dulkiewicz była pytana w porannej audycji w TOK FM, czy będzie kandydowała w wyborach.

- W 2023 r.? Bardzo bym chciała – odpowiedziała. Dopytywana o start w tegorocznych jesiennych wyborach parlamentarnych – zaprzeczyła.

- Jestem niecałe trzy miesiące prezydentem Gdańska. Umówiłam się na coś z gdańszczanami, trzeba misję dokończyć – powiedziała.

Odpowiadając na pytanie, czy to dobry pomysł, by samorządowcy startowali do Sejmu, Dulkiewicz stwierdziła, że "bardzo dobry".

- Po to, by poszerzyć pomysł Koalicji Europejskiej, trzeba do tej drużyny dołożyć sprawdzonych liderów lokalnych i nie mówię tylko o samorządowcach, ale też o liderach organizacji społecznych. Ludzi, za którymi stoją konkretne czyny. A za samorządowcami, poza jeszcze czynami, konkretne wygrane kampanie wyborcze – powiedziała.