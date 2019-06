Sesja "Samorządna Rzeczpospolita" zorganizowana została w ramach odbywającego się w dniach 1-11 czerwca w Gdańsku Święta Wolności i Solidarności dla uczczenia 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które miały miejsce 4 czerwca 1989 r. Na spotkaniu samorządowców zorganizowanym w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej wyspie Ołowianka, prezentowanych jest 21 tez zawierających propozycje zmian dotyczących funkcjonowania samorządów.

Debatę rozpoczęli prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Mamy odważny plan, aby na nowo określić miejsce i rolę samorządu w strukturze władzy w Polsce. Chcemy wyznaczyć swoje miejsce (…) i rolę – powiedziała Dulkiewicz, wyjaśniając, że grono samorządowców opracowało 21 tez, które mają zostać w najbliższym czasie poddane pod dyskusję.

Dulkiewicz przypomniała, że w przyszłym roku przypada 30. rocznica pierwszych w Polsce wyborów samorządowych oraz 40. rocznica podpisanie porozumień sierpniowych. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przez ten czas nie podjęli próby zmiany Polski na lepsze, ale to już dziś musimy rozpocząć, dziś jest ten pierwszy krok – powiedziała Dulkiewicz. Zasługujemy na lepszą Polskę, tylko że jej kształt w dużym stopniu zależy od nas, od nas samorządowców, od naszych mieszkanek i mieszkańców, więc pora na wypełnienie tej powinności i opowiedzenie się po stronie wartości, bo będziemy mieli taką Polskę, na jaką zasługujemy– powiedziała.

Z kolei Karnowski powiedział, że nie możemy dopuścić, aby o rzeczach najważniejszych dla mieszkańców decydowała jedna słuszna partia, bo czyste powietrze i zdrowie nie jest partyjne. Nawiązując do przygotowanych przez samorządowców 21 tez, stwierdził, że mówią one o rzeczach fundamentalnych, a jednocześnie najważniejszych dla naszych mieszkańców. Karnowski zaznaczył, że prace nad tezami będą trwały tak, by powstały z nich postulaty, a następnie projekty ustaw. Tak, żeby na 30-lecie samorządu Polska wyglądała tak, jak marzył o niej pan premier Mazowiecki - powiedział Karnowski.

Dodał, że tezy obejmują m.in. takie dziedziny, jak oświata, zdrowie, budownictwo komunalne, ochrona środowiska, kształtowaniu krajobrazu, wykluczenia. Ale także (jest w nich mowa - PAP) o zagrożeniach w scentralizowaniu finansów publicznych czy o centralizacji państwa w ogóle - mówił.

Gdy w ojczyźnie źle się dzieje, nie możemy milczeć, musimy działać. Jesteśmy samorządowcami, ale także obywatelami i Polakami. Los naszego państwa i naszego narodu nie może być nam obcy. My wiemy, że silny samorząd, to silne państwo, dlatego dziś 4 czerwca tu w Gdańsku zwracamy się do wszystkich, którym na sercu leży dobro Polski, którzy są gotowi bronić demokracji, szczególnie polityków, opozycji, o jedność i o pracę dla dobra naszej wspólnoty lokalnych, nas wszystkich, o akceptację tych 21 tez – powiedział Karnowski.

W spotkaniu udział bierze ponad 400 samorządowców z całej Polski - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków województw