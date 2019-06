Do rekonstrukcji rządu związanej z wyborem części ministrów do Parlamentu Europejskiego rządu doszło we wtorek. W jej wyniku przewodniczący stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin został wicepremierem. W czwartkowej rozmowie na antenie radiowej Jedynki zauważono, że zdaniem niektórych zmiany, do których doszło, przypominają powrót do koncepcji rządów z czasów Przemysława Gosiewskiego, opierającej się na silnym wicepremierze, który jest "koordynatorem".

Pytany, czy to prawda, Sasin odparł, że to porównanie "niezwykle mu pochlebia". - Nawet przez myśl by mi nie przeszło, żeby próbować dorównać śp. premierowi Gosiewskiemu, bo to faktycznie był tytan intelektu, tytan pracy - powiedział.

- Ale rzeczywiście myślę, że to jest dobry model - on się wtedy sprawdził w 2006 r., w 2007 r. - żeby taki koordynator prac rządowych, nie tylko legislacyjnych, ale szerzej, rządowych przy premierze był - powiedział Sasin (Przemysław Gosiewski, który zginął w katastrofie smoleńskiej, były wicepremierem i ministrem bez teki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego - PAP).

Jak podkreślił, premier ma "ogromną ilość obowiązków". - To widać zresztą po premierze Mateuszu Morawieckim, jak bardzo jest aktywny, nie tylko tutaj w Polsce, ale też w przestrzeni międzynarodowej - podkreślił. - To jest dzisiaj niezwykle ważne, te wszystkie sprawy, które dzieją się w Unii Europejskiej chociażby, wielkie projekty, które będą wpływały na przyszłość Polski, chociażby projekt Trójmorza, Wyszehrad - to wszystko wymaga niezwykłej aktywności prezesa Rady Ministrów i taki - można powiedzieć - pomocnik do bieżącego zajmowania się machiną państwa jest naprawdę potrzebny - powiedział.

W wyniku wtorkowej rekonstrukcji rządu Elżbieta Witek została powołana na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji, zastępując Joachima Brudzińskiego. Marian Banaś został powołany na stanowisko ministra finansów. Zastąpił on Teresę Czerwińską.

Bożena Borys-Szopa została ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, zastępując Elżbietę Rafalską. Dariusz Piontkowski został powołany na stanowisko ministra edukacji narodowej, zastępując Annę Zalewską. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i Michał Woś zostali powołani na stanowiska ministrów - członków Rady Ministrów.

Piotr Mueller na stanowisku rzecznika rządu Mateusza Morawieckiego zastąpił Joannę Kopcińską.