Zaznaczył jednak, że SLD proponowało "Wiośnie" współpracę przy wyborach samorządowych i ostatnich - do Europarlamentu, jednak oferta nie została przyjęta.

- Rozmawiamy ze wszystkimi, którzy są po stronie demokratycznej. Z Robertem Biedroniem jestem umówiony na jutro - powiedział Czarzasty.

Zaznaczył, że zaplanowane są też rozmowy z kierownictwem "Zielonych", SLD ma też dobry stosunek do partii "Razem".

- Widać, że mądrość jest potrzebna. Jeśli ktoś puka do drzwi SLD, to te drzwi są otwarte - powiedział.

Pytany, czy w takim razie w pytaniu w referendum chodzi o dotychczasową koalicję europejską, czy też koalicję lewicową odpowiedział, że w SLD najpierw zapadnie decyzja generalna - samodzielny start, czy koalicja, a 3-4 dni po referendum władze podejmą decyzje kierunkowe.

- Władze i działacze SLD mają zaufanie do Rady Krajowej i wierzą w to, że jeśli będzie zgoda, na to, by być w koalicji, to wynegocjujemy najbardziej racjonalne dla socjaldemokracji rozwiązanie - tak jak w przypadku wyborów do Europarlamentu - powiedział dziennikarzom Czarzasty.

Powiedział, że sam będzie prezentował zdanie, że Koalicja Europejska, z wynikiem o 7 proc. mniejszym niż PiS w wyborach do Europarlamentu, to coś, co warto kontynuować.

W SLD 29 czerwca br. członkowie zdecydują, w jakiej formule - koalicyjnej z innymi ugrupowaniami prodemokratycznymi, czy samodzielnie pójdzie do wyborów parlamentarnych jesienią.