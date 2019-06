Szczegóły jednak pojawią się dopiero po podpisaniu negocjowanych właśnie umów wykonawczych. Ma się to stać we wrześniu. Jak ustalił DGP, konkretem będą zapisy o budowie w Polsce nowych systemów rozpoznania USA.

W tym celu rozbudowana zostanie baza sił powietrznych w Mirosławcu. Od marca w pełnej gotowości stacjonują w niej amerykańskie samoloty bezzałogowe MQ-9 Reaper. W Afganistanie i Iraku były one wykorzystywane do zbierania danych i polowania na przywódców grup rebelianckich. w rozmowach z USA strona polska zabiega m.in. o dostęp do danych z tych maszyn. W tej chwili istnieją już nad Wisłą stałe systemy rozpoznania kontrolowane przez stany zjednoczone. to baza nasłuchu agencji bezpieczeństwa narodowego (NSA) w Świadkach Iławeckich, tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Jej wyposażenie pozwala przejmować każdą informację, która jest przesyłana za pośrednictwem urządzeń elektronicznych w promieniu tysiąca kilometrów.

– W czasie negocjacji szczegółowych umów poruszane będą głównie dwa tematy. Z jednej strony: zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, z drugiej: poprawa możliwości szybkiego przyjęcia większej liczby sojuszniczych oddziałów. Ustalenia mają służyć stworzeniu systemu pozwalającego na szybki przerzut wojsk. nie chodzi tylko o infrastrukturę, ale także o procedury – mówi DGP Paweł Soloch, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który w środę również będzie w USA.

Może się również pojawić temat kandydatury szefa gabinetu politycznego prezydenta Krzysztofa Szczerskiego na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego NATO. Soloch nie chciał jednak komentować doniesień na temat rozmów kadrowych.

