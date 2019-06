Andrzej Duda prowadzi w prezydenckim sondażu przeprowadzonym przez IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. Wykonaliśmy trzy badania, zakładając, że PO, PSL i SLD mogą za rok wystawić jednego kandydata. W pierwszym wariancie był to Donald Tusk, w drugim Rafał Trzaskowski, w trzecim Władysław Kosiniak-Kamysz. Każdy przegrywa z Dudą, choć najmniej Tusk.

Na długo przed starciem prezydenckim rozstrzygnie się jednak batalia o parlament. DGP dotarł do map wyborczych, które kreśli PiS. Wynika z nich, że polem starcia będą tereny biegnące z południa na północ przez środek Polski i wzdłuż Odry. To tam najłatwiej wywalczyć poparcie. Sztabowcy PiS typują także grupy wyborców najszybszych do pozyskania: wśród nich m.in. kobiety w średnim wieku.