Do siedziby PiS przyjechali m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, szef gabinetu premiera Marek Suski, wicemarszałek, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, b. szefowa MEN Anna Zalewska i jej następca w resorcie Dariusz Piontkowski, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, poseł PiS Marek Ast.

Terlecki powiedział dziennikarzom, że na spotkaniu będzie mowa o "najważniejszych sprawach politycznych PiS na najbliższe miesiące". Zaznaczył przy tym, że jest to spotkanie Komitetu Wykonawczego, czyli kierownictwa struktur. Dodał, że decyzje w sprawie kampanii wyborczej będą zapadać przede wszystkim w Komitecie Politycznym partii, którego posiedzenie zaplanowano na czwartek.

Na pewno podsumujemy kampanię wyborczą do PE i będziemy rozmawiali o planach na zbliżającą się kampanię do Sejmu - powiedział dziennikarzom Ast przed spotkaniem. Dodał, że wezmą w nim udział szefowie okręgów PiS i władze krajowe partii i będzie ono miało charakter techniczny.

Krótko podsumujemy to co działo się w zwycięskich wyborach do PE i szykujemy się z pokorą do wyborów do parlamentu krajowego - powiedział z kolei dziennikarzom poseł PiS Jan Dziedziczak.

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Wykonawczego, wyjazdowe posiedzenie klubu oraz najprawdopodobniej zbierze się też Komitet Polityczny partii. Jeden z polityków PiS powiedział PAP, że głównym tematem środowego spotkania Komitetu Wykonawczego ma być mobilizacja struktur ugrupowania przed zbliżającą się kampanią wyborczą.

W skład Komitetu Wykonawczego, obok prezydium ugrupowania, wchodzą szefowie struktur regionalnych.