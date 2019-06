Prezes PiS w swoim wystąpieniu wymienił dwie sprawy, które jego zdaniem sprawiają, że jesienne wybory parlamentarne są najważniejsze od 1989 roku. Pierwszy problem, według Kaczyńskiego, to atak na Kościół. Kościół jest główną przeszkodą, jeżeli chodzi o te zmiany, które są oczekiwane przez naszych wrogów i przez ich zewnętrznych protektorów - podkreślił.

Drugą sprawą, zdaniem Kaczyńskiego, jest atak na państwo polskie. Próba zrealizowania koncepcji, która pojawiła się może w sposób bardziej dyskretny także już na początku lat 90. - powiedział prezes PiS.

Według niego, niektórym nie podobały się zmiany po 1989 roku. Nie podobało się nie w tym sensie, że chcieliby, żeby tu była Rosja, tylko w tym sensie, że podmiotowa, silna, rosnąca w siłę Polska jest czynnikiem, który zmienia geopolitykę europejską - wyjaśnił.

Kaczyński zwrócił uwagę na pewne - jak mówił - "wielkie przedsięwzięcia geopolityczne", takie jak Trójmorze, Grupa Wyszehradzka, ale także przedsięwzięcia infrastrukturalne - jak Via Carpatia - budujące oś północ-południe. O tej nowej osi gospodarczo-politycznej myślano już dawno. Dzisiaj my to realizujemy i to naprawdę nie wszystkim się podoba - podkreślił prezes PiS.

Stąd ten pomysł, który pojawił się na początku lat 90. w ramach takiego niepokoju, co z tą Polską będzie, on nie został zrealizowany, ale on zakładał landyzację Polski - jak to wtedy mówiono. Sferę szczególnej współpracy z Niemcami na zachodzie, sferę szczególnej współpracy ze Związkiem Sowieckim - on wtedy jeszcze istniał, to był 1991 rok - na wschodzie - powiedział.

Prezes PiS zaświadczył, że proponowano - również jemu jako ówczesnemu szefowi Kancelarii Prezydenta - likwidację Wojska Polskiego. Jak zaznaczył, "robił to dokładnie premier (Jan Krzysztof) Bielecki", prezes Rady Ministrów w 1991 roku. Polska miała być krajem bez armii - dodał.

Polska jako podmiot polityki zagranicznej miała być zlikwidowana. Tylko to się kompletnie nie udało - powiedział Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS, "teraz to wraca". Wraca pod hasłami takimi, które mają Polaków oszukać: "wielka Polska samorządowa". Ona nie będzie wielka, tylko w ogóle jej nie będzie - wskazał. O to tutaj chodzi, chodzi właśnie o zrealizowanie tego planu - podkreślił.

To zdaniem Kaczyńskiego sprawia, że zaangażowanie w wybory jest patriotycznym obowiązkiem. Musimy wygrać po to, żeby Polskę obronić - powiedział.