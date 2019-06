Oni (politycy PO-KO – PAP) niczego, co mówią społeczeństwu, nie traktują poważnie. Może poza tymi planami dotyczącymi rewolucji obyczajowej i dotyczącymi rozbicia państwa, uczynienia z Polski strefy zamieszkiwania Polaków, bo to już nie będzie państwo polskie. To chyba rzeczywiście jest ich prawdziwy program, a cała reszta tego, (to) są te dodatki – powiedział Kaczyński.

Według prezesa PiS, opozycja "wpiera ludziom", że może "dać jeszcze więcej". Oczywiście nie mogą dać więcej i nie dadzą (...) bez najmniejszej wątpliwości zabiorą to, co zostało przekazane przez nas. I ze względu na swoje poglądy i interesy, ale także ze względu na to, że żeby to mogło funkcjonować, te wielkie transfery społeczne, to trzeba umieć rządzić. A oni nie potrafią rządzić - podkreślił prezes PiS.

Według Kaczyńskiego, politycy PO-KO mają gorsze kwalifikacje w dziedzinie gospodarki, niż obecnie rządzący. W ogóle całe ich (PO-KO - PAP) rządzenie to jest coś, co przypomina działalność takiej młodzieżowej grupy, chociaż oni nie są w młodzieżowym wieku. "Tutaj trochę piłki, tutaj trochę wina - a tutaj sobie trochę porządzimy" - tak się nie da rządzić państwem, tak się nie da prowadzić Polski do sukcesów i tak się nie da też utrzymać obecnego stanu w sferze społecznej – powiedział Kaczyński.