Pytana o odpowiedzialność za kiepski wynik Wiosny w eurowyborach, była kandydatka do Europarlamentu odparła, że "popełnionych przez nas błędów było wiele, lecz nie chcę teraz biczować Wiosny".

- Do końca czerwca w Wiośnie trwają rozmowy z przedstawicielami ugrupowań lewicowych i progresywnych. Robert Biedroń spotkał się nie tylko z SLD, ale też z innymi organizacjami. Co będzie, to będzie. Czy powstanie koalicja, tego nie wiem - tłumaczyła Joanna Scheuring-Wielgus w TVN24.

Odniosła się także do kontrowersji wokół lidera Wiosny, który najpierw mówił o zrzeczeniu się mandatu, by ostatecznie tego nie zrobić. - Nie chcę wchodzić w szczegóły decyzji Roberta Biedronia. Wiem, jaką decyzję podjęłabym, gdybym była w takiej sytuacji. Zrezygnowałabym z tego mandatu - oznajmiła Scheuring-Wielgus.