Karczewski zapytany w Polskim Radiu czy PiS "podtrzymuje istnienie klubu Kukiz'15" odpowiedział, że "zgłaszają się posłowie i chcą przejść do naszego klubu być może". Dodał, że większą wiedzę na ten temat ma wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

- Mogą odejść, ale tutaj chodzi o fizyczne podtrzymanie klubu. Żeby był klub musi być 15 posłów. Jeżeli przyjdą, to przy ilości mniejszej niż 15 członków nie będzie klubu Kukiz'15. My przede wszystkim mamy bardzo dobrą drużynę, która wygrała wybory ostatnie do PE, wiec tutaj wielu transferów nie należy się spodziewać. Jeżeli zespół osiąga dobry wynik na boisku, prowadzi, to zmian w zespole się nie robi. Dodatkowych transferów też - powiedział Karczewski.

W poniedziałek Terlecki mówił w Radiu Kraków, że posłowie z ruchu Kukiz'15 przychodzą i proszą o przyjęcie ich do klubu PiS. - W tej chwili do mnie przychodzą posłowie od Kukiza i aplikują o przyjęcie ich do klubu PiS. Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas - mówił Terlecki.

Później w poniedziałek Terlecki poinformował PAP, że klub PiS nie podjął decyzji w sprawie posłów Kukiz'15, którzy chcieliby przystąpić do klubu PiS. - W tym tygodniu pewnie tej decyzji nie podejmiemy - dodał.

Obecnie klub Kukiz'15 liczy 25 posłów, natomiast klub Prawa i Sprawiedliwości - 237 posłów. W ostatnich wyborach do PE Kukiz'15 zdobyło 3,69 proc. głosów. Tym samym nie przekroczyło progu wyborczego i nie wprowadziło swoich polityków do PE.