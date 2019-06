Schetyna w Kruszynie spotkał się z mieszkańcami gminy wiejskiej Włocławek. Jestem zwolennikiem szerokiej koalicji na wybory parlamentarne, spójnej programowo, skutecznej i jeszcze lepszej niż w wyborach europejskich. To wszystko wymaga czasu, trzeb iść krok po korku w stronę zbliżania stanowisk i podstawy programowej, a także dobrych list. Przekonuję wszystkich, że potrzebni są samorządowcy - mówił na konferencji prasowej Schetyna.

Szef PO zaznaczył, że równolegle do prac związanych z tworzeniem koalicji przygotowywany jest scenariusz przyszłych aktywności i konwencja programowa, która obędzie się w połowie lipca. Dodał, że na rozmowę z prezesem PSL Władysławem Kosiniak-Kamyszem jest umówiony na koniec czerwca.

W każdym wymiarze, w każdych wyborach potrzebna jest obecność przy urnach wyborczych. Potrzebne jest takie zaangażowanie, z którego wynika wszystko co dobre - aktywność, mobilizacja, dobre emocje. To jest czego polska polityka i polska rzeczywistość potrzebuje. jestem przekonany, że tak będzie - wskazał. Schetyna podkreślił, że takie spotkania jak w Kruszynie służą mobilizacji, a jednocześnie zrozumieniu, co jest potrzebne Polsce lokalnej.