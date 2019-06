Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS powiedział w poniedziałek w Radiu Kraków, że posłowie z ruchu Kukiz'15 przychodzą i proszą o przyjęcie ich do klubu PiS. - Nie podjęliśmy jeszcze takich decyzji. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić, czy jakoś podtrzymywać istnienie Kukiz'15, czy zgodzić się na to, że część jego aparatu politycznego, w tym posłowie, przejdzie do nas - mówił.

W środę RMF FM podało, że "grupa co najmniej czworga posłów Kukiz'15 chce przejść do Prawa i Sprawiedliwości i wystartować do Sejmu z list partii rządzącej". "Największe szanse na przejście mają Tomasz Rzymkowski, ale także posłowie: Tomasz Jaskóła, Barbara Chrobak i Bartosz Józwiak" - podało RMF FM.

Odnosząc się do tych doniesień Jaskóła napisała na Twitterze: "Dementuję medialne plotki o moim przejściu gdziekolwiek i moich rozmów". Podkreślił, że "wszelkie decyzje polityczne podejmował i będzie podejmował w porozumieniu" z Pawłem Kukizem "czekając na zakończenie rozmów lidera". "Jest mi bardzo miło, że tak wiele osób docenia moją pracę. Co do @nowePSL :) wiadomo" - napisał na Jaskóła i do wpisu dołączył zdjęcie, na którym stoi na tle ścianki PSL, a na zdjęciu napisane m.in. "Z cyklu fejkowe transfery :)".

Z kolei Rzymkowski napisał: "Szanowni Państwo, a propos medialnych plotek, jeśli miałbym podejmować jakiekolwiek decyzje, to pierwszy o nich dowiedziałby się ode mnie Paweł Kukiz, a nie RMF FM".

Jak dowiedziała się PAP, oświadczenie ws. informacji ma wydać również poseł Józwiak, który zamieści je na swoim profilu na Twitterze. PAP nie udało się skontaktować z posłanką Chrobak.

Słowa Terleckiego skomentował w środę również Paweł Kukiz. "Odpowiadając na pytania o mój stosunek do obraźliwych względem K'15 wypowiedzi marszałka Terleckiego. Panie Terlecki... Jeśli rzeczywiście są tacy posłowie K'15, którzy - jak pan twierdzi- <aplikują> do PiS, to bierz pan w ciemno, bo z pewnością w ogromnej mierze podwyższą poziom IQ waszego <zakonu>. Jeśli zaś o mnie osobiście chodzi, to delikatnie powiem - nie dla psa kiełbasa, by nie zacytować ś.p. Lecha Kaczyńskiego i jego słów skierowanych do <dziada>" - napisał w środę lider ruchu Kukiz'15 na swoim profilu na Facebooku.

W rozmowie z PAP w ubiegłym tygodniu Kukiz poinformował, że decyzję ws. formuły startu w jesiennych wyborach Kukiz'15 podejmie do końca czerwca. Zaznaczał, że wciąż trwają rozmowy z podmiotami, które mogłyby poprzeć wspólną deklarację ideową.

Deklaracja, o której mówi lider Kukiz'15, zakłada m.in.: umożliwienie kandydowania w wyborach do Sejmu obywatelom startującym indywidualnie, a nie z list partyjnych; obligatoryjne dla władz wyniki referendów krajowych i lokalnych; możliwość odwołania posła w trakcie kadencji; wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości równowartości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia czy wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości instytucji sędziego pokoju.

Obecnie klub Kukiz'15 liczy 25 posłów, natomiast klub Prawa i Sprawiedliwości - 237 posłów.