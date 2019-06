Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano w środę komunikat Krajowego Mechanizmu Prewencji i Tortur - którego zadania wykonuje RPO - dotyczący okoliczności aresztowania Jakuba A. podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach 10-letniej Kristiny. Według Adama Bodnara, użyte przez policję środki wydają się nieproporcjonalne i miały charakter pokazowy. Jak zaznaczył RPO, zastosowanie kajdanek zespolonych i chwytu obezwładniającego było niepotrzebne, ponieważ zatrzymany nie stawiał oporu.

W ocenie RPO, zatrzymany mógł zostać doprowadzony na czynności procesowe bez kajdanek, a w przypadku uzasadnionej konieczności wystarczającym środkiem wydaje się stosowanie kajdanek zakładanych na ręce. Ponadto - zdaniem Bodnara - wyprowadzenie zatrzymanego z budynku boso i niekompletnie ubranego, a następnie pozostawienie go w takim stanie w czasie wykonywania czynności procesowych, "narusza godność zatrzymanego i stanowi pogwałcenie praw człowieka".

Zdaniem RPO, środki użyte przez służby podczas aresztowania stanowiły przykład manifestacji siły państwa wobec jednostki, do którego nie powinno dojść w demokratycznym państwie prawa.

Bodnar wskazał też na wątpliwości, co do właściwej realizacji prawa mężczyzny do obrony ze względy na brak obrońcy.

Suski podkreślił w piątek w TVP1, że jest bardzo zdziwiony stanowiskiem Bodnara. Jest to zbrodnia straszliwa - ludzie zwyrodniali postępują w ten sposób. Ich zatrzymanie przez policję i przesłuchanie - jest w tym wypadku - jak najbardziej naturalne. Mówienie o tym, że można się nim było zaopiekować i stawanie w obronie, że przesłuchanie było nie o tej porze, której by sobie życzył pan Rzecznik jest dziwne - stwierdził szef gabinetu premiera.

Zbrodniarz, który morduje dziecko ze szczególnym okrucieństwem, to jak ma być taktowany? Mają po niego przyjechać i powiedzieć: "zapraszamy pana do radiowozu"? To chyba są kpiny - podkreślił Suski.

Według niego, RPO powinien interweniować w obronie poszkodowanych i ofiar, a w tym przypadku - jak ocenił szef gabinetu premiera - Bodnar broni zbrodniarza. Dziwne, chyba nie po to jest Rzecznik Praw Obywatelskich. (...) Tutaj jest zwyrodniały morderca, który został potraktowany zgodnie z procedurami - dodał.

Jak stwierdził Suski, ws. zatrzymania Jakuba A. "nie było żadnych rzeczy, które można byłoby skrytykować". Nie był bity, prześladowany, poniżany. On był po prostu zatrzymany - powiedział.