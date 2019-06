Waldemar Paruch zapytany został w Polskim Radiu 24 o konferencję programową Prawa i Sprawiedliwości, o której w połowie czerwca informowała rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Według nieoficjalnych informacji PAP konferencja rozpocznie się w piątek 5 lipca i zakończy w niedzielę 7 lipca.

Paruch poinformował, że podczas konferencji "przejrzymy działalność poszczególnych resortów". Po drugie z tej analizy będą sformułowane zadania na następne cztery lata, niekoniecznie tylko na kampanię wyborczą - dodał profesor. Po trzecie, dyskusja, która się tam odbędzie w gronie doradców, ekspertów, polityków, to będzie napisanie zarysu programu - zaznaczył.

Odporność polskiej gospodarki na kryzysy nie jest doceniana

Profesor zwrócił uwagę, że PiS działa obecnie "w oparciu o program z 2014 roku". Jego zdaniem, ten program "w niektórych segmentach już został zrealizowany, a w innych należy go w pewnym sensie przemodelować, bo w ciągu 5 lat zmieniła nam się rzeczywistość gospodarcza i społeczna". Trzeba dostosować do niej program; to konieczne, bo dopiero z programu wynikają hasła wyborcze - wskazał Paruch.

Zapytany o następne kierunki zmian planowanych przez PiS, prof. Paruch odparł, że "wiele segmentów wymaga refleksji nad tym, w jaką stronę dokonywać zmian". Wśród nich wymienił służbę zdrowia, dalsze reformowanie wymiaru sprawiedliwości oraz kwestię "wypełnienia treściami edukacyjnego systemu szkolnego".

Wiadomo, że w służbie zdrowia nie dokonamy rewolucji, bo to za poważna sfera życia społecznego, ale należy opisać system docelowy, do którego będziemy dążyli - mówił prof. Paruch. Według niego, "konsekwentne reformowanie wymiaru sprawiedliwości" jest konieczne ze względu na "zatory w sądach". Trzeba - podkreślił - "zejść na poziom reformy w sądach powszechnych". Dodał, że w kwestii edukacji "potrzebne są zasadnicze zmiany programowe".

Waldemar Paruch zapytany został również, kto - jego zdaniem - wygra jesienne wybory parlamentarne. Nie wiadomo, co się zdarzy po stronie opozycyjnej, tam tworzą się różnego rodzaju krystalizacje - odparł profesor. Jego zdaniem, "Koalicja Europejska jest w fundamentalnym kryzysie". Platforma Obywatelska jest w pewnej pułapce - widać tam wyraźną dekompozycję i nie wiadomo też co będzie z trzecim blokiem, który próbuje tworzyć PSL - ocenił.

Zdaniem Parucha, "po stronie opozycyjnej widać wiele zamieszania". Na tym tle PiS wygląda jako byt polityczny wyjątkowo stabilny i konsekwentny i taki oczywiście jest, z jasnym, niekwestionowanym przywództwem, z czym po stronie opozycji jest problem - podkreślił.