- Proponujemy, jako organizator Muzeum II Wojny Światowej i jego filii Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939, żeby przedstawiciele miasta Gdańska weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte, żeby też mieli wpływ, bo w tym komitecie będzie się dopracowywało koncepcję tego muzeum plenerowego, żeby mieli wpływ na to, jak to upamiętnienie ma wyglądać - powiedział Sellin.

- Proponujemy też, żeby miasto Gdańsk oddelegowało do rady Muzeum II Wojny Światowej swoich przedstawicieli, bo poprzednio, kiedy ta rada się kształtowała, niestety miasto Gdańsk nikogo do tej rady nie oddelegowało - dodał wiceminister.

Podczas briefingu prezydent Gdańska podkreśliła, że Westerplatte to "szalenie ważne miejsce dla polskości, skrawek Polski, o który zabiegali dłużej niż jakiekolwiek rozkazy przewidywały, we wrześniu, 80 lat temu, polscy żołnierze".

- Złożyłam dzisiaj ofertę tego, że tereny miasta Gdańska mogą być wniesione do nowo powstającej placówki, by służyć godnemu upamiętnieniu Westerplatte. Wiem, że pan minister tę ofertę rozważa. Moja propozycja jest taka, że współtworzymy tę instytucję, czyli bierzemy wspólnie za nią odpowiedzialność. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za kształt upamiętnienia, za kształt wystawy, ale także współprowadzimy tę instytucję. Mam nadzieję, że pan minister tę ofertę rozważy - powiedziała Dulkiewicz.

W jej ocenie wiąże się to z tym, że prace nad projektem specustawy ws. Muzeum Westerplatte powinny zostać wstrzymane. - Dopóki rozmawiamy, jest nadzieja, więc za to spotkanie bardzo panu ministrowi dziękuję. Dziękuję także za to, że współpracujemy przy obchodach 80. rocznicy wybuchu wojny. I mam nadzieję, że będzie to takie święto, które będzie miało nie tylko charakter wspomnienia, ale także refleksji na przyszłość - dodała prezydent Gdańska.

Kontrowersje dotyczące Westerplatte wywołał procedowany w Sejmie projekt ustawy, który - według jego twórców z PiS - ma usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Posłowie PiS chcą m.in., by Westerplatte lepiej niż dotychczas ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem, teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci.

Posłowie PiS przekonują jednocześnie, że w obecnym stanie prawnym do zrealizowania inwestycji na terenie Westerplatte konieczne byłoby "przeprowadzenie długotrwałej i skomplikowanej procedury". "Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy Muzeum, jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa" - podkreślili w uzasadnieniu projektu.

Projekt ustawy, który w ubiegłym tygodniu został skierowany do dalszych prac przez sejmową Komisję Infrastruktury, krytykują posłowie opozycji, a także władze Gdańska, w tym prezydent tego miasta Aleksandra Dulkiewicz, w której ocenie jest to próba przejęcia Westerplatte przez władzę centralną.