O posiedzeniu poinformował na Twitterze szef komitetu wykonawczego Krzysztof Sobolewski, który zaznaczył, że dotyczyło ono nadchodzących wyborów parlamentarnych. "Pełna mobilizacja do dalszej pracy dla Polski. Nie zwalniamy tempa" - napisał Sobolewski.

Według informacji PAP uzyskanych ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PiS, podczas spotkania poruszono m.in. temat przygotowań do zbliżającej się konwencji programowej w Katowicach, która rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli.

- Prezes podkreślał też, po raz kolejny, że w tym roku wakacji nie mamy, że struktury ugrupowania muszą być zmotywowane przed zbliżającą się kampanią - relacjonował jeden z polityków PiS biorących udział w spotkaniu.

Jak dodał, innym z tematów były listy wyborcze. - Mowa była o tym, że z terenu spłynęły propozycje kandydatów i są obecnie analizowane - mówił polityk z kierownictwa PiS.

O pracach nad listami wyborczymi informował PAP w połowie czerwca szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Według Terleckiego listy miały być gotowe do końca zeszłego tygodnia, a za ich przygotowanie odpowiadali szefowie struktur okręgowych partii. Szef klubu PiS dodał w rozmowie z PAP, że w lipcu nad listami będzie debatował komitet wykonawczy, który podejmie ostateczną decyzję, co do ich kształtu.

PiS tuż po minionych wyborach do Parlamentu Europejskiego powołało nowy sztab wyborczy przed wyborami do Sejmu i Senatu. Szefem sztabu został były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie europoseł Joachim Brudziński. Na wiceszefa sztabu powołano europosła Tomasza Porębę, który kierował kampaniami zarówno do PE, jak i wcześniej w wyborach samorządowych. Natomiast była premier, obecna europosłanka Beata Szydło została szefową rady programowej sztabu.

W połowie czerwca odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS, podczas którego decyzje w sprawie powołania sztabu wyborczego zostały przedstawione parlamentarzystom. Podczas posiedzenia - jak dowiedziała się wówczas nieoficjalnie PAP - padło zapewnienie ze strony prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, że większość obecnych parlamentarzystów otrzyma miejsca na listach w wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się na jesieni.

Z kolei w dniach 5-7 lipca odbędzie się w Katowicach konferencja programowa partii. W jej planie są zarówno panele podsumowujące dotychczasowe działania rządu, jak i ponad 50 debat eksperckich.