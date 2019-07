Zbigniew Konwiński (PO-KO) poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że w czwartek, na wniosek przewodniczącego komisji śledczej ds. VAT Marcina Horały (PiS) z listy świadków komisji został skreślony Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Konwiński przypomniał, że Kamiński był szefem CBA przez dwa lata w okresie, który bada komisja śledcza, a jego następca Paweł Wojtunik został już przesłuchany. Nie ma powodów dla skreślenia Kamińskiego z listy świadków. To jest ewidentna próba chronienia wiceprezesa PiS przez przewodniczącego Horałę i przez większość komisji - mówił poseł.

Zdaniem Konwińskiego światło na brak działań Mariusza Kamińskiego, jako szefa CBA w sprawie wyłudzeń VAT, rzucają zeznania dwóch świadków: Jacka Cichockiego, byłego szefa MSW, KPRM i Komitetu Stałego Rady Ministrów, oraz Andrzeja Parafianowicza byłego wiceszefa Ministerstwa Finansów.

Poseł stwierdził, że zeznania tych świadków, w części dotyczącej Kamińskiego, nie znalazły się w pierwotnej wersji protokołu z posiedzenia komisji śledczej, na którym byli przesłuchiwani Cichocki i Parafianowicz. Dopiero po interwencji posłów opozycji z komisji śledczej zeznania te zostały umieszczone w protokole. Sejm tłumaczył to względami technicznymi, a przewodniczący Horała twierdził, że to były nieistotne (dla prac komisji - PAP) dywagacje świadków - mówił poseł PO-KO.

Konwiński zapowiedział, że opozycja będzie składać wnioski o przesłuchanie Kamińskiego, pomimo wykreślenia go w czwartek z listy świadków.

To co stało się dzisiaj (...) świadczy tylko o jednym, że ta komisja ma wyłącznie cel polityczny i wybiórczo traktowani są świadkowie przesłuchiwani przez komisję - mówiła Genowefa Tokarska (PSL- UED). Przypominała, że Kamiński jako szef CBA odpowiadał za ekonomiczne bezpieczeństwo państwa, gdyż był szefem Biura w latach 2008-2009. Przestępczość podatkowa czy przestępczość VAT-owska nie rodzi się z dania na dzień i nie znika. To jest coś, co musiało zaistnieć w zalążku już w tamtym okresie. Zupełnie nie rozumiemy, dlaczego nie możemy zapytać Mariusza Kamińskiego, czy CBA już wtedy wiedziało o jakiś zdarzeniach, które miały później mieć miejsce w naszym kraju i co w tym względzie jako szef CBA zrobił - mówiła posłanka.

Rodzi się pytanie, co Mariusz Kamiński ma do ukrycia? - mówił poseł PO-KO Mirosław Pampuch. Bez zbadania całościowego m.in. CBA, bardzo ważnej służby odpowiadającej za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, nie jest możliwe sporządzenie rzetelnego raportu z prac komisji - stwierdził poseł.

Marcin Horała, szef komisji ds. VAT zapytany przez PAP o wyjaśnienia w tej sprawie zapowiedział, że jeszcze w czwartek, na briefingu o 13.30 przedstawi swoje stanowisko.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 r. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".