Maciej Konieczny z zarządu krajowego Lewicy Razem zapewnił na konferencji prasowej pod Sejmem, że w nadchodzących wyborach "będzie lewicowa lista", gdyż taką wystawi jego formacja. - Jesteśmy to winni wszystkim, którzy chcą na lewicę głosować - podkreślił.

Tym samym nawiązał do budowanej na nadchodzące wybory przez lidera PO Grzegorza Schetynę "centrowej" Koalicji Obywatelskiej i spekulacji dotyczących dołączenia do tej koalicji partii lewicowych: Wiosny i SLD. - Wspólna lista Lewicy Razem, SLD i Wiosny Roberta Biedronia może dostać w wyborach 14 procent poparcia. To więcej niż Wiosna i SLD może dostać u Grzegorza Schetyny (PO) - mówił Konieczny.

Dlatego zaapelował do Biedronia i Czarzastego: - Szkoda by było, żeby ta ogromna szansa na listę lewicy, która zdobywa kilkanaście procent, została zmarnowana. (...) Nie bójcie się, nie kapitulujcie przez Schetyną, nie dołączajcie do jednego wielkiego bloku (Koalicji Obywatelskiej - PAP). Nie róbcie głupoty, nie sprzedawajcie się za grosze Schetynie.

Zapowiedział też, że Lewica Razem jest gotowa usiąść do rozmów koalicyjnych ze wszystkimi siłami "na lewo od Platformy Obywatelskiej i PiS". Wyjaśnił, że jeżeli do koalicji Lewicy Razem, SLD i Wiosny nie dojdzie to Lewica Razem i tak wystawi swoją "lewicową listę".

Zaapelował również do "wszystkich tych, którzy podzielają lewicowe wartości i nie godzą się na system dwupartyjny w Polsce" o przyłączenie się do Lewicy Razem. Zapewnił, że jego formacja jest otwarta na wszystkie lewicowe środowiska i osoby. Poinformował, że od czwartku na stronie lewicarazem2019.pl można się zgłaszać bezpośrednio do jego partii, w celu wsparcia jej w kampanii wyborczej, ale też startu z jej list w wyborach.

Marcelina Zawisza z zarządu krajowego Lewicy Razem poinformowała, że w ostatnim czasie, w związku z nadchodzącymi wyborami do Lewicy Razem przystąpiło kilkuset nowych członków. - Jest możliwość zbudowania lewicowego bloku, jest możliwość zdobycia aż 14 procent (poparcia w wyborach - PAP). Będzie lewicowa lista w wyborach do parlamentu. Będziemy walczyć, żeby uratować planetę, żeby wprowadzić w Polsce dobrej jakości opiekę zdrowotną, żebyśmy mogli korzystać z dobrej jakości rynku pracy i żebyśmy mogli mieć tanie mieszkania na wynajem. Tylko Lewica Razem, tylko lewica jest w stanie zagwarantować nam spokojną, bezpieczną przyszłość - zapewniła Zawisza.