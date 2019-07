W decyzji opublikowanej w czwartek na Twitterze szef PiS napisał, że na podstawie statutu swej partii wydaje "zakaz odbywania przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można sformułować domniemanie, że mają taki charakter", a "wyjątek stanowią spotkania, które spełniają wymogi określone w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa". "Niezastosowanie się do zakazu będzie traktowane jako poważne złamanie Statutu partii" - zdecydował Jarosław Kaczyński.

Radio RMF FM poinformowało w czwartek, że szef klubu PiS Ryszard Terlecki był organizatorem nieoficjalnego spotkania w Sejmie polityków PiS z przedstawicielami koncernu tytoniowego Philip Morris Polska. Terlecki powiedział RMF FM, że "pojawiła się propozycja spotkania na temat sposobu używania nikotyny, podobno zdrowszego niż papierosy".