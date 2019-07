Schetyna powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że szeroka koalicja opozycji ma współpracować w kampanii i wygrać wybory. - Takie jest nasze założenie, taki jest cel. Bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby tak się stało - zadeklarował lider PO.

- Wiemy, że dużo dzieje się na scenie politycznej, że różne partie, ugrupowania próbują szukać swojej tożsamości czy swojego udziału w koalicyjnych porozumieniach. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: naszym pierwszym wyborem jest PSL, też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że Koalicja istnieje i będzie istniała - zapowiedział Schetyna.

Podkreślił, że koalicja jest gotowa wejść intensywnie w kampanię wyborczą, wyraził nadzieję, że współpracę z nią podejmie PSL. - To od delegatów PSL zależy czy pójdą razem w porozumieniu, we współpracy z Koalicją Obywatelską czy też pójdą sami - zwrócił uwagę Schetyna.

- Pójście samemu w tych wyborach, pójście rozbitej, podzielonej opozycji to przepis na zwycięstwo PiS. Dlatego do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich środowisk, do opozycji demokratycznej apelujemy o współpracę, o otwartość i dobrą wolę, apelujemy także do PSL - podkreślił lider Platformy.