Przed godz. 13 dwa kampanijne busy z szefem PO Grzegorzem Schetyną, sekretarzem generalnym PO Robertem Tyszkiewiczem, liderką Inicjatywy Polska Barbarą Nowacką oraz członkami sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej na pokładzie wyruszyły sprzed Sejmu i udały się na północną część Mazowsza. Przed wyjazdem politycy KO spotkali się z mediami. "hcemy pokazać jak ważne są to wybory, jak ważna jest ta kampania. Będziemy wszędzie tam, gdzie będziemy mogli wysłuchać, rozmawiać, pomóc. Ta kampania jest i będzie między ludźmi, to będą kluczowe, krytyczne tygodnie - powiedział Schetyna.

Szef sztabu KO Krzysztof Brejza przypomniał, że trasa piątkowego objazdu obejmuje dwa mazowieckie miasta - Wierzbno i Węgrów, a później Podlasie i Białystok. Rozpoczynamy objazd, akcja +#POrozmawiajmy+, akcja +twój sztab+, akcja +Koalicja team+. Jesteśmy po to, aby spotykać się z mieszkańcami Mazowsza, Podlasia - powiedział poseł.

Europoseł PO Bartosz Arłukowicz podkreślił, że zbliżająca się kampania wyborcza będzie najważniejszą kampanią od 30 lat w Polsce. To będą wybory, które zdecydują o losach Polski na najbliższe 8, 12 lat, w związku z tym ruszamy - powiedział polityk. Dobra kampania to jest taka kampania, w której buty są schodzone. Mamy buty do schodzenia przygotowane, jedziemy w teren - dodał Arłukowicz.

W sobotę liderzy Koalicji Obywatelskiej będą kontynuować spotkania z wyborcami na Podlasiu - odwiedzą Rajgród, Augustów, Suwałki i Suchowolę. Plan na następny tydzień obejmuje natomiast m.in. region łódzki i kujawsko-pomorski.

Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji prasowej Schetyna i Brejza rozmawiali chwilę z grupą byłych pracowników firmy Metron z Torunia, którzy przyjechali do stolicy walczyć o uratowanie majątku swego zakładu pracy. Metron - fabryka wodomierzy i liczników z Torunia zakończyła swoją działalność pod koniec sierpnia zeszłego roku; pracę straciło wówczas 135 osób. Wydaliśmy majątek w zeszłym roku wojewodzie, wojewoda nic z tym majątkiem nie robi, on niszczeje - mówiła jedna z protestujących kobiet.

Pochodzący z woj. kujawsko-pomorskiego Brejza obiecał wsparcie dla byłych pracowników Metronu.