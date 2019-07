W konferencji zorganizowanej na bazarze przy ul. Kawaleryjskiej wzięli też udział: szef sztabu Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka, europoseł PO Bartosz Arłukowicz oraz sekretarz generalny tej partii Robert Tyszkiewicz. Wcześniej prowadzili oni rozmowy z tamtejszymi kupcami i mieszkańcami.

Wczoraj byliśmy na Mazowszu, od wczoraj wieczora jesteśmy tutaj na Podlasiu, w Białymstoku - mówił szef PO podkreślając, że jest to dopiero początek trasy i akcji #POrozmawiajmy. Za tydzień konwencja, forum programowe Koalicji Obywatelskiej, tam będziemy rozmawiać o programie, ale też będziemy wykorzystywać to, o czym rozmawiamy dzisiaj - powiedział Schetyna. Szef PO dodał, że to ludzie powinni pisać program największego ugrupowania opozycyjnego.

Jesteśmy tutaj też po to, żeby pokazać, że nieprzemyślane decyzje, które szkodzą polskiej gospodarce, szkodzą przedsiębiorczości, które ograniczają możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, zarabiania pieniędzy, uczciwego biznesu - takie decyzje muszą być zmienione - powiedział Schetyna. Podkreślał też, że przez osiem lat rządów PO-PSL dobrej polityki zagranicznej zbudowano pozycję Polski w Europie i na świecie. Pozwoliliśmy na otwieranie biznesów, na zarabianie, na mały ruch graniczny - mówił.