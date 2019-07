W piątek Naczelny Komitet Wykonawczy PSL przez ponad trzy godziny dyskutował, czy rekomendować Radzie Naczelnej decyzję w sprawie formuły startu w wyborach parlamentarnych i jak ta rekomendacja miałaby wyglądać. Z informacji uzyskanych w piątek przez PAP wynikało, że w sobotę NKW zarekomenduje Radzie zaproszenie PO do wspólnego startu, ale bez ugrupowań lewicowych. Jeśli PO tego nie zaakceptuje, ludowcy wystartują samodzielnie jako PSL-Koalicja Polska.

W sobotę w radiowej Trójce poseł Stronnictwa Piotr Zgorzelski potwierdził te ustalenia. Stwierdził też, że sobotnie posiedzenie Rady Naczelnej jest bardzo ważne "nie tylko z punktu widzenia wyborów, które są przed nami, ale także umeblowania sceny politycznej".

Wszyscy zgadzamy się co do tego, że Polsce potrzebna jest dobra formuła lewicowa i przygarnianie na pokład wszystkich z lewej i z prawej okazało się kontrproduktywne chociażby w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie Koalicja Europejska (PO, Nowoczesna, PSL, SLD, Zieloni) uzyskała dobry wynik, ale nie tak dobry, żeby można było uznać to za sukces- powiedział polityk PSL.

W naszym przekonaniu, i to wynika też z analiz i badań, należy stworzyć dwa bloki - jeden lewicowy, drugi centrowy - podkreślił. Chodzi o to, żeby nie tracić głosów, które mogą być zagospodarowane przez te dwa bloki na opozycji - dodał. Dopytywany, czy mówiąc o koalicji z PO, oczekuje Platformy z "dobrodziejstwem inwentarza", Zgorzelski podkreślił, że PSL kieruje swoją ofertę do środowisk centrowych. I nie widzimy możliwości, żeby na naszych listach znaleźli się ludzi lewicy - dodał.

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL startowało w ramach Koalicji Europejskiej z PO, Nowoczesną, SLD i Zielonymi. Mandaty uzyskało trzech europosłów Stronnictwa. 1 czerwca Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy zaprosiła ugrupowania, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".

Lider PO Grzegorz Schetyna jest zwolennikiem szerokiej koalicji na wybory parlamentarne. "To wszystko wymaga czasu, trzeba iść krok po kroku w stronę zbliżania stanowisk i podstawy programowej, a także dobrych list" - przekonywał na konferencji prasowej w połowie czerwca.