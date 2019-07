Prezes PiS dziękował za poparcie w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. To poparcie traktujemy jako zobowiązanie do wytężonej pracy, można powiedzieć do jeszcze bardziej wytężonej pracy niż dotychczas, do pracy dla Polski - zadeklarował Kaczyński. Ta konferencja ma jako swój główny cel wyznaczenie kierunków tej pracy, rozwiązań, które przyjmiemy, tego wszystkiego, co wiąże się z jej efektywnością, z tym, co jest naszym celem, by ta praca rzeczywiście służyła Polakom i Polsce - dodał.

Prezes PiS podkreślił, że to druga tego typu konwencja działaczy PiS w Katowicach - poprzednia miała miejsce cztery lata temu. Zaznaczył, że podczas poprzedniej konwencji PiS nie był pewien, że uda się wygrać wybory i mieć samodzielną większość. Jak dodał, obecnie Zjednoczona Prawica ma znakomity punkt startu. Nie możemy uczynić niczego, co by spowodowało, że ten wielki dorobek zostanie zmarnowany, że stracimy to, co uzyskaliśmy - zapowiedział Kaczyński.

Żeby iść dalej potrzebujemy nowego programu kontynuacji, ale tam gdzie trzeba także zmiany. Programu, który będzie skierowany do wszystkich Polaków, programu stabilizacji i spokoju, programu, który będzie zapewniał nam rozwój i będzie zapewniał także sprawiedliwy podział owoców tego rozwoju - dodał.

Teraz od nas zależy czy będziemy mogli iść dalej skutecznie, a po to, żeby iść dalej potrzebujemy nowego programu - programu kontynuacji, ale tam gdzie trzeba także zmiany; programu, który będzie skierowany o wszystkich Polaków, programu stabilizacji i spokoju, który będzie zapewniał nam rozwój i będzie zapewniał także sprawiedliwy podział owoców tego rozwoju - powiedział prezes PiS.

Podkreślił, że przed Zjednoczoną Prawicą stoją bardzo ważne wyzwania odnoszące się do różnych sfer życia publicznego, społecznego i gospodarczego. Ale powiem o tym, co w moim przeświadczeniu jest najważniejsze - to jest wyzwanie odnoszące się do wielkiego, bardzo szeroko rozumianego programu społecznego i to jest wyzwanie odnoszące się do polityki wzrostu - powiedział Kaczyński.

Wyraził wiarę, że wszyscy uczestnicy kongresu przyjmują założenie, iż nie możemy niczego uronić z tego, co zostało już przekazane społeczeństwu, niczego. A jednocześnie musimy szukać wszystkich zasobów wzrostu, zasobów w sferze organizacji życia publicznego, społecznego i gospodarczego, bo takie zasoby z całą pewnością istnieją - powiedział prezes PiS. Mówił w tym kontekście również o zasobach, które daje szybki rozwój techniki i nauk.

Prezes podczas wystąpienia podkreślał rolę wolności, która - jak mówił - jest głównym wymiarem naszej cywilizacji i polskiej tradycji. Polska musi pozostać wyspą wolności, bo jesteśmy dzisiaj wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Jesteśmy wyspą wolności i dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata i musimy, powtarzam, musimy uczynić wszystko, by to trwało, ale to może trwać tylko w oparciu o sukcesy w innych dziedzinach - mówił.

Alternatywą jest czas przeszły, ten, w którym nic nie można było zrobić, wszystko było niemożliwe, ale czas przeszły - można powiedzieć - na swój sposób wzbogacony o to wszystko, co ostatnio usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, o tą wielką ofensywę - użyje tego określenia choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku - wielką ofensywę zła. Musimy tę ofensywę odrzucić, musimy wygrać - podkreślał Kaczyński.

Takie zwycięstwa może odnosić tylko Polska silna, Polska naprawdę życzliwa wobec swoich obywateli, Polska rozwiązująca - ciągle przecież istniejące, często nabrzmiałe społeczne problemy. Taką chcemy budować, taką zbudujemy, a jedyna droga prowadzi przez nasze kolejne zwycięstwa i musimy głęboko wierzyć, że zwyciężymy, ale też bardzo ciężko dla tego zwycięstwa pracować - podkreślił prezes PiS.

Demokracja przedstawicielska - a trzeba przypomnieć, że u podstawy jej sensu tkwi wiarygodność, bo jeśli formacje polityczne są niewiarygodne, oszukują, to demokracja staje się nic nie znaczącym rytuałem - zmusza do myślenia w rytmie parlamentarnych kadencji, w rytmie czteroletnim - wskazał prezes PiS podczas konwencji "Myśląc: Polska". Ja nie chce nikogo przekonywać, że my nie chcemy, by - oczywiście w razie naszego zwycięstwa wyborczego, które jest dzisiaj prawdopodobne, ale nie jest pewne i trzeba o nie walczyć - za cztery lata można było powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość, że Zjednoczona Prawica to jest formacja wiarygodna, żeby tak mówili Polacy" – podkreślił.

Jarosław Kaczyński wskazał jednocześnie, że politycy muszą myśleć w dalej sięgającej perspektywie. Nie można myśleć tylko na cztery lata, trzeba myśleć na wiele lat do przodu, bo tylko wtedy można uzyskiwać rzeczywiste sukcesy, nie każdy problem da się rozwiązać w cztery lata – akcentował. Musimy o tym pamiętać i musimy temu, na tej konferencji poświęcić wiele intelektualnego wysiłku i czasu. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne właśnie dla tego, by dobry czas Polski i dobry czas Polaków trwał - zaznaczył lider PiS.

W Katowicach od piątku trwa trzydniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska", podczas której zaplanowano kilkanaście sesji plenarnych oraz kilkadziesiąt paneli eksperckich. Konwencja ma na celu zarówno podsumować dotychczasowe działania rządu, jak i wypracować podstawy do stworzenia programu wyborczego partii.