Na zakończenie konwencji programowej PiS "Myśląc: Polska", Kaczyński podkreślił, że jego ugrupowanie musi iść obraną drogą, bo innej, dobrej dla naszej ojczyzny nie ma. Musimy w ten sposób uprawiać politykę, musimy budować wiarygodność, budować zaufanie i musimy w ten sposób przekonywać społeczeństwo do tego, co czynimy, do tej wielkiej dobrej zmiany - mówił Kaczyński. W ten sposób także musimy podtrzymywać ten dobry czas Polaków, dobry czas Polski - dodał.

W październiku, a być może w listopadzie - to decyzja pana prezydenta - odbędą się wybory parlamentarne. Musimy w tych wyborach odnieść zwycięstwo, które pozwoli ten czas podtrzymać. Zwyciężymy czynem i myślą, myślą i czynem - oświadczył prezes PiS.

Wypada zapytać Polaków - jaka forma uprawiania polityki jest lepsza - czy ta, którą my stosujemy - dyskutując, przygotowując programy, następnie je realizując, czy ta która opiera się na emocjach, głównie negatywnych emocjach? - pytał prezes PiS. Jestem osobiście głęboko przeświadczony i sądzę, że to jest przeświadczenie także państwa, że ten pierwszy model jest nieporównanie lepszy dla Polski - dodał. Zwracał się również do opozycji o to, żeby "przemyślała", który model uprawiania polityki jest lepszy.

Będziemy szli tą drogą, będziemy prowadzili politykę merytoryczną, przemyślaną, opartą o wiedzę, która będzie jednocześnie budowała to, o czym tutaj mówiłem, tzn. wiarygodność, bo bez wiarygodności nie ma demokracji - jeżeli formacje polityczne, które biorą udział w wyborach, wprowadzają społeczeństwo w błąd, zapowiadają coś, czego nie zrobią, nie potrafią zrobić, a bardzo często po prostu nie chcą zrobić, z góry, zakładają, że nie zrobią, to wtedy cały mechanizm demokratyczny jest jedną wielką manipulacją - powiedział Kaczyński. PiS jest formacją demokratyczną i demokratyczna jest nasza koalicja - oświadczył prezes PiS.

Konwencja PiS i Zjednoczonej Prawicy "Myśląc: Polska" rozpoczęła się w piątek, a jej efektem - jak zapowiadali politycy PiS - miało być przygotowanie założeń programowych przed wyborami parlamentarnymi. W trakcie konwencji odbyło się kilkanaście sesji plenarnych z udziałem szefów poszczególnych resortów oraz kilkadziesiąt paneli eksperckich