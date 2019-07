- To Platforma Obywatelska musi się określić, czy pójdzie na wybory z lewicą lub niech się określi, jeżeli chce iść z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jeśli Platforma wybierze samodzielną drogę też będziemy z radością przyjmowali takie rozwiązanie - powiedział Marek Sawicki w Polsat News pytany o możliwość startu PSL w wyborach w ramach koalicji tworzonej przez PO.

Przyznał, że Stronnictwo tworzyło koalicję rządową z SLD. Ale, jak podkreślił, "to było inne SLD". - SLD z lat 90. nie miało na sztandarach walki z Kościołem, wyprowadzania religii ze szkół. To SLD razem z nami przygotowało, przyjęło, uzgodniło z polskim episkopatem konkordat, konstytucję, w której są stosowne zapisy - zauważył polityk.

W ocenie Sawickiego obecna lewica podejmuje odmienne działania. - Dzisiaj mamy taką sytuację, że po lewej stronie od +Wiosny+, poprzez SLD, a także do części Platformy Obywatelskiej, jest licytacja na lewicową obyczajowość – zaznaczył poseł. Podkreślił, że "nie mieści się to w ramach konserwatywnego Polskiego Stronnictwa Ludowego".

Jak dodał poseł program PSL jeśli chodzi o kwestie ideologiczną "jest oparty o wartości konserwatywno-chrześcijańskie". Poinformował, że Stronnictwo ma również jasno zarysowany program gospodarczy.

- Dziś trzeba jasno powiedzieć, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma swój program przede wszystkim skierowany do przedsiębiorców, gdzie mówimy jasno: mniejsi przedsiębiorcy zwolnieni z VAT-u, CIT-u, zwolnieni z ZUS-u; przechodzą na ryczałtową składkę ubezpieczenia społecznego (...). Mówimy: "emerytura bez podatku, szczepienia darmowe dla wszystkich. Podnosimy sprawę małej retencji, czyli to jest walka z suszą, to jest kwestia energii odnawialnej" - podkreślił.

Według Sawickiego PSL prowadzi rozmowy z Kukiz’15, co do udziału w Koalicji Polskiej i wspólnego startu w wyborach do Parlamentu. Wyraził nadzieję, że w tym tygodniu będą znane wyniki tych negocjacji.

W ocenie Sawickiego PSL ma szanse uzyskać "dwucyfrowy" wynik w wyborach. - Stawiam za to bańkę mleka – powiedział poseł.

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL startowało w ramach Koalicji Europejskiej z PO, Nowoczesną, SLD i Zielonymi. Mandaty uzyskało trzech europosłów Stronnictwa. 1 czerwca Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy zaprosiła ugrupowania, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe". Ostateczną decyzję w sprawie formuły startu w jesiennych wyborach parlamentarnych Rada Naczelna Stronnictwa ma podjąć 6 lipca.