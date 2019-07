Dwudniowe Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska) odbędzie się w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest kilkudziesięciu posłów PO i Nowoczesnej, także eksperci niezależni i organizacje pozarządowe. Spodziewana jest m.in. obecność przedstawicieli Greenpeace, WWF czy Centrum Praw Kobiet. Zaproszenie otrzymali także działacze Stowarzyszenia Obywatele RP.

Wydarzenie ma objąć zarówno wystąpienia liderów KO - Grzegorza Schetyny, Katarzyny Lubnauer i Barbary Nowackiej - jak i 53 panele tematyczne. Część z nich odbędzie się w namiocie przed Pałacem Kultury. Forum ma mieć charakter otwarty - dla każdego, kto będzie miał ochotę posłuchać lub włączyć się w dyskusję z politykami Koalicji Obywatelskiej.

- Forum będzie podsumowaniem ponad trzyletnich prac, które toczyliśmy w klubie Platformy, ale też Nowoczesnej. Będą też elementy, nad którymi dyskutowaliśmy podczas setek spotkań, które odbywały się w całej Polsce w ciągu trzech lat. Piątek i sobota to ostatni szlif, ostatnie dyskusje - zapowiada szef klubu PO-KO Sławomir Neumann.

Była wiceminister finansów Izabela Leszczyna (PO) podkreśla, że kluczowe obszary programu koalicji to gospodarka, zdrowie, edukacja i czyste powietrze. - Chcemy dać Polakom poczucie bezpieczeństwa w tych wszystkich obszarach - w zdrowiu, na SOR-ach, w środowisku, by mogli oddychać czystym powietrzem oraz poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego - powiedziała posłanka PO-Koalicji Obywatelskiej.

Ona sama ma poprowadzić panel pt. "Gospodarka - wyższe zarobki, niższe podatki". - Chcemy zaproponować tym najmniej zarabiającym Polakom de facto zerowy PIT. Nie przesądzamy, czy będzie to kwota wolna od podatku czy dofinansowanie z budżetu państwa. Ważne jest, żeby podatki płacone przez najmniej zarabiających były na tyle niskie, żeby to, co dostaną na rękę, było mniej więcej równoznaczne z tym, co widzą na pasku jako swoje brutto - tłumaczy Leszczyna.

Przekonuje przy tym, że propozycje KO są znacznie korzystniejsze niż rządowa oferta "zerowego" PIT-u dla młodych. - Bijemy na łeb, na szyję "zerowy PIT", bo tam mamy tylko do 26 roku życia i tylko dla etatowców i "zleceniowców", a my mówimy: bez względu na to, ile masz lat. Jak masz 45 lat i życie tak ci dało w kość, że ciągle zarabiasz minimalnie, to państwo też będzie cię wspierać - podkreśla b. wiceminister finansów.

Obszar gospodarki ma obejmować w sumie cztery panele. Główny ekonomista PO prof. Andrzej Rzońca ma w części zatytułowanej "Nowy ład gospodarczy" mówić m.in. o potrzebie odpartyjnienia i profesjonalizacji kadr w spółkach skarbu państwa, posłanka PO Maria Janyska - o konieczności zatrzymania "legislacyjnego tsunami" w gospodarce, a inny były wiceszef resortu finansów Janusz Cichoń - o systemie podatkowym. - To, co dla nas ważne, to równowaga interesu skarbu państwa i podatnika, a więc założenie, że podatnik jest uczciwy - mówi Leszczyna.

Tematyka zdrowotna ma zostać omówiona w ramach trzech paneli, opatrzonych hasłami: "więcej pieniędzy na zdrowie, uproszczenie systemu", "Lekarz bliżej pacjenta" oraz "szybka pomoc, przyjazny szpital". - Przedstawimy nowe, konkretne propozycje rozwiązań w bardzo różnych obszarach - od in vitro, poprzez pediatrię, onkologię, transplantologię, po kształcenie nowych kadr - zapowiada senator PO Tomasz Grodzki.

Podczas piątkowo-sobotniej debaty nie zabraknie też dyskusji na tematy społeczne i światopoglądowe. Zaplanowano m.in. trzy panele pod hasłem "Sprawa Polek". Jeden z nich poprowadzi posłanka PO-KO Monika Wielichowska. - Na pewno będziemy mówić o kobiecych organizacjach pozarządowych, które pomagają kobietom, a zostały pozbawione wsparcia finansowego, także o profilaktyce zdrowotnej, opiece okołoporodowej, szczepieniach HPV dla chłopców i dziewczynek. Będzie też mowa o in vitro zastąpionym naprotechnologią. Będziemy chcieli wrócić do refundacji in vitro z budżetu państwa - deklaruje Wielichowska.

Wśród poruszanych tematów mają się znaleźć też: równość płac oraz szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy a także parytetów na listach wyborczych. - Będziemy się też zastanawiać nad tym, czy urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie powinny być obligatoryjne, a nie fakultatywne - zapowiada posłanka PO-KO.

Ważną część koalicyjnej debaty stanowić ma też kwestia przestrzegania w Polsce praworządności oraz odwrócenia reform w wymiarze sprawiedliwości. - Wskażemy tutaj na niekonstytucyjne zmiany, które wprowadził PiS i podamy nasze rekomendacje, począwszy od zmiany regulaminu Sejmu i Senatu, skończywszy na kwestiach ustrojowych, związanych z Krajową Radą Sądownictwa czy Trybunału Konstytucyjnego - mówi b. minister sprawiedliwości Borys Budka (PO).

Tematyce związanej z praworządnością poświęconych będzie kilka paneli, gdzie mowa ma być m.in. o "odpartyjnieniu administracji" (przewodzić mu będzie poseł Mariusz Witczak), niezależnych sądach (poseł Arkadiusz Myrcha), "odbudowie demokracji" (poseł Robert Kropiwnicki), "otwartym Sejmie i Senacie" (Budka). Oddzielny panel pt. "Obronimy demokrację" poprowadzi w namiocie przed PKiN wiceprzewodnicząca Komitetu Obrony Demokracji Magdalena Filiks.

Oprócz tego na piątek i sobotę zaplanowano kilkadziesiąt innych paneli, dotyczących m.in. "zerwania z plastikiem" (posłanka Agnieszka Pomaska), walki ze smogiem (posłanka Gabriela Lenartowicz), "ocalenia wody i lasów" (b. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski), "praw zwierząt" (szef Parlamentarnego Zespołu Praw Zwierząt Paweł Suski z PO).

Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz b. minister administracji i cyfryzacji Michał Boni mają przewodzić dyskusji na tematy edukacyjne, b. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk weźmie udział w debacie o mieszkaniach i "lepszej jakości życia", poseł Rafał Grupiński zajmie się kulturą, posłowie: Michał Szczerba i Marzena Okła-Drewnowicz - polityką senioralną, a sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka - bezpieczeństwem i służbami specjalnymi.

Były ambasador RP w Kanadzie Marcin Bosacki przypomni m.in. prezentowane w zeszły czwartek na konferencji w Sejmie propozycje Koalicji Obywatelskiej dotyczące polityki zagranicznej.

Przed Pałacem Kultury w piątek zorganizowany ma zostać ponadto panel pt. "Wiadomości - dziennik telePiSyjny", który poprowadzi dziennikarz i publicysta Andrzej Krajewski.

Piątkowa część forum zaplanowana jest od godz. 9 do 22; sobotnia - od 9 do 16.