Pierwszym wyjazdem Szydło w roli europosłanki było spotkanie z mieszkańcami Węgrowa. Jak podaje portal tvn24.pl, mimo że nie jest już wicepremierem, służba wciąż ją chroni.

Zbliżeni do SOP rozmówcy wyjaśniali w rozmowie z portalem, że Beacie Szydło z urzędu przysługiwała ochrona przez miesiąc, od kiedy przestała pełnić funkcję wicepremiera (4 czerwca) w związku z wygranymi przez nią wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z art. 3 ustawy o SOP wicepremierzy, podobnie jak m.in. premier czy prezydent, są objęci ochroną tej służby z racji sprawowanego stanowiska. Artykuł ten daje też możliwość szefowi MSWiA objęcia ochroną "innych osób ze względu na dobro państwa".

I właśnie ten zapis według informatorów został wykorzystany w przypadku ochrony Szydło. - Jest chroniona przez SOP w podobnym wymiarze jak szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Obojga dotyczy to na terenie Polski - mówi jeden z nich.

Wynika z tego, że za każdym razem, gdy była premier wracając z Brukseli będzie lądować w krakowskich Balicach, powinien na nią czekać samochód SOP. Limuzyna pokona z Warszawy na lotnisko dystans 300 km na lotnisko, by zawieźć wiceszefową PiS do oddalonego o 60 kilometrów jej rodzinnego Przecieszyna pod Oświęcimiem.

Jednodniowy koszt takiej ochrony wyniesie, jak mówi jeden z informatorów, ok. 2 tys. zł. To m.in. koszty paliwa, eksploatacji samochodu, hoteli i diet dla funkcjonariuszy. Rzecznik SOP Bogusław Piórkowski nie chciał komentować sprawy, tłumacząc, że "jest to informacja niejawna".