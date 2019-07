W poniedziałek prezydent Andrzej Duda złożył wizytę na Śląsku, odwiedził m.in. w Sosnowiec. W środę portal naTemat.pl poinformował, że zaproszenia na spotkanie z Andrzejem Dudą nie otrzymał jednak prezydent miasta. Arkadiusz Chęciński wysłał w tej sprawie list do Kancelarii Prezydenta RP.

Nie ukrywam, że jestem zdziwiony brakiem zaproszenia na spotkanie, gdyż jako gospodarz miasta, wybrany przez społeczeństwo Sosnowca w demokratycznych wyborach z szacunkiem przywitałbym Prezydenta Andrzeja Dudę, który z oficjalną wizytą odwiedził Sosnowiec po raz pierwszy - napisał Chęciński w liście. Jak podkreślił, mimo że pochodzi z różnego niż Andrzej Duda obozu politycznego, to "właśnie przy takich okazjach należy okazywać sobie wzajemny szacunek". Takie działanie to nic innego jak dzielenie obywateli i pogłębianie sporów politycznych - ocenił Chęciński.

Podkreślił, że władze miasta mając na uwadze wszystkich mieszkańców Sosnowca poinformowały o wizycie prezydenta Dudy na stronie internetowej miasta, jak również w mediach społecznościowych. Nie "ukrywaliśmy" wizyty głowy państwa w naszym mieście. Wręcz przeciwnie zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie połączone z Dniem Otwartym w Miejskiej Jednostce Państwowej Straży Pożarnej - napisał prezydent Sosnowca. Dodał, że w ciągu ostatnich czterech lat miasto przekazało jednostce wparcie w wysokości ponad 2 mln zł.

Według Chęcińskiego brak zaproszenia dla niego "postawił również w niezręcznej sytuacji władze Miejskiej Jednostki PSP w Sosnowcu, której przedstawiciele zawsze zapraszani są na wszystkie miejskie imprezy, na których ponad podziałami świętujemy istotne dla miasta wydarzenia".

Wyraził nadzieję, że brak zaproszenia to "niedopatrzenie ze strony Kancelarii Prezydenta RP". Zapewnił, że prezydenta Andrzej Duda zawsze jest mile widziany w Sosnowcu. Mam nadzieję, że podczas kolejnej wizyty będziemy mogli się spotkać - dodał prezydent Sosnowca.

Błażej Spychalski odnosząc się do sprawy podkreślił w rozmowie z PAP, że "wszystkie wizyty krajowe, na których pan prezydent spotyka się mieszkańcami, są organizowane w oparciu o zaproszenia od lokalnych władz". W tym wypadku pana prezydenta zaprosił do Chorzowa i do Sosnowca marszałek województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. W związku z powyższym to marszałek województwa śląskiego był organizatorem tego spotkania - powiedział.

Oczywiście o planowanej wizycie prezydenta w danym miejscu dajemy znać służbom, którym dać znać musimy, to znaczy tym, które zajmują się kwestiami bezpieczeństwa. Natomiast, jeżeli ktoś zaprasza pan prezydenta, jest gospodarzem takiego spotkania, to on wszystko organizuje - powiedział rzecznik prezydenta.

Spychalski zaznaczył, że spotkania takie mają charakter otwarty, "każdy może na nie przyjść, porozmawiać z prezydentem, zadać pytania czy przedstawić jakąś sprawę".