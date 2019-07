Od piątku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywa się dwudniowe Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska), na którym odbędą się 53 panele dyskusyjne.

Podczas wystąpienia inaugurującego spotkanie szef PO Grzegorz Schetyna odniósł się m.in. do kwestii wieku emerytalnego. Jest w nas już wielka siła, a będzie nas tylko więcej. Proponujemy zupełnie inną politykę. Musi być ona oparta na stałym dialogu i szczerości. To nas musi odróżniać od obecnej, dzisiejszej władzy. Nawet jeśli ma to oznaczać przyznanie się do błędu - mówił. Dlatego, jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, o słynne 67 lat, to przyznajemy - to był błąd. Można to było przeprowadzić na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu - oświadczył Schetyna.

Do wystąpienia szefa Platformy odniósł się szef sztabu wyborczego PiS. Nikt Ci tyle nie da, ile Ci PO kłamliwie obieca! Schetyna mówi, że podniesienie wieku emerytalnego to był błąd, a w tym samym czasie na stronie PO jest napisane, że "należy powrócić do projektu podwyższenia wieku emerytalnego" - wskazał Brudziński.

Dzisiejsza konwencja to kolejne puste obietnice - ocenił polityk PiS.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził na Twitterze, że wiarygodność to jedna z najważniejszych kwestii, a Platforma już składa puste obietnice. PO nawet przeprasza za swoje decyzje (4 lata po zakończeniu swoich rządów). Powiedzieć mogą wszystko. Zmienili się? Wierzycie im? - pytał Müller we wpisie.