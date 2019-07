Najwięcej otrzymała w 2019 r. szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, którą „Super Express” nazywa „ulubienicą Kuchcińskiego”. Premia w jej wypadku wyniosła prawie 31 tys. zł. Jak tłumaczy to Centrum Informacyjne Sejmu?

- Pierwsze półrocze 2019 r. to dla kierowanego przez szefa Kancelarii Sejmu urzędu, okres szczególnie intensywnej, wytężonej pracy. Obok siedmiu posiedzeń Sejmu, Kancelaria Sejmu była zaangażowana w organizację licznych wydarzeń związanych m.in. ze 100-leciem posiedzenia Sejmu Ustawodawczego – informuje CIS.

Uwzględniając, że wypłacono 434 nagrody, na jednego pracownika wypada 2232,73 zł. Z roku na rok suma przyznawanych premii wzrasta. O ile w połowie 2017 r. było to 324 tys. zł to już w 2018 r. kwota ta wzrosła do ponad 900 tys.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w 2019 r. przyznał nagrody na łączną sumę blisko 970 tys. zł.