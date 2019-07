W programie "Tłit" wp.pl Sasin mówił, że w Warszawie odbędą się światowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dopytywany, dlaczego obchody odbędą się w Warszawie, a nie na Westerplatte, Sasin mówił, że to Warszawa jest stolicą Polski. Mamy stolicę, tutaj są obchodzone najważniejsze państwowe uroczystości, właśnie w stolicy i taka decyzja została podjęta, żeby to właśnie będzie się działo w stolicy, natomiast Westerplatte będzie też ważnym elementem tych obchodów - mówił.

Będzie na pewno prezydent Trump - to mamy już potwierdzone. Będą inni przywódcy, w tej chwili są potwierdzane te wizyty. Skierowaliśmy zaproszenia jako Polska do szerokiego grona przywódców, więc oczekujemy i jesteśmy przekonani, że to będą światowe obchody - mówił wicepremier.

Dopytywany, czy wizyta Trumpa w Polsce jest już potwierdzona, czy są to nieoficjalne informacje, Sasin powiedział: Są nieoficjalne, ale możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa mówić, że do tej wizyty dojdzie.

Pytany o obecność kanclerz Niemiec Angeli Merkel, wicepremier stwierdził: Jesteśmy w tej sprawie optymistami.

Odnosząc się zaś do ewentualnej wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina, Sasin powiedział, że jest on "przywódcą kraju, który dokonuje zbrojnych agresji wobec swoich sąsiadów i myślę, że byłoby to jednak nie na miejscu, żeby czcić rocznicę zbrojnej agresji na Polskę z udziałem przywódcy, który dzisiaj tymi samymi metodami traktuje swoich sąsiadów".

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz mówiła, że samorząd gdański organizuje obchody 1 września na Westerplatte o 4.45, otwarte dla każdego. Będą na pewno także delegacje z różnych krajów. I robimy swoje, bo Westerplatte, to jest takie miejsce, w którym rozpoczęła się II wojna światowa - powiedziała Dulkiewicz.