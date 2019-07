Kandydatura byłej polskiej premier Beaty Szydło (PiS) została dwukrotnie odrzucona w głosowaniu w Parlamencie Europejskim na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych PE. W czwartek na to stanowisko została wybrana Słowaczka Lucia Durisz Nicholsonova z frakcji EKR.

Zapytany o to premier Morawiecki podkreślił, że "była premier Szydło i cała polska delegacja w PE podeszła do poprzednich głosowań zgodnie z utrwaloną od kilkudziesięciu lat praktyką". Praktyka ta - wskazał - "polegała na tym, że poszczególne grupy parlamentarne otrzymują możliwość delegowania kandydata na przewodniczącego poszczególnych komisji".

Premier podkreślił, że taką możliwość miało również Prawo i Sprawiedliwość, dlatego wysunęli "najlepszą z możliwych kandydatur w Europie - Beatę Szydło, która doskonale zna się na tej tematyce".

- Wbrew tym ustaleniom socjaliści, komuniści i lewica europejska nie dochowała tego - można powiedzieć - wzajemnego układu - powiedział Morawiecki. Jak zaznaczył ich "uzgodnienia" zostały "złamane z dużym zacietrzewieniem i brakiem kompromisowego podejścia".

- Mogę w związku z tym ubolewać i bardzo mnie to martwi, ale (...) Beata Szydło sama zdecydowała, żeby po raz trzeci nie poddawać tego pod ryzykowne głosowanie. I stało się tak, jak się stało - powiedział premier Morawiecki. - Trzeba jednak podkreślić, że to jest złamanie standardów, pewnych norm, które panowały w PE, i to jest bardzo smutne - ocenił.

W pierwszym głosowaniu, które odbyło się 10 lipca, za kandydaturą Beaty Szydło było 21 posłów, przeciw - 27, a dwóch wstrzymało się od głosu. Szydło była jedyną kandydatką. Na wniosek socjalistów głosowanie było tajne. Według nieoficjalnych informacji PAP przeciw kandydaturze Szydło głosowali wtedy przedstawiciele frakcji socjalistów, liberałów, Zieloni oraz lewicowa grupa GUE.

W poniedziałek w drugim, również tajnym głosowaniu po raz kolejny kandydatura byłej premier została odrzucona. Za Szydło opowiedziało się 19 europosłów, przeciw było 34 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymało się dwóch eurodeputowanych.