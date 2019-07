Premier w czwartek odwiedził Krakowski Park Technologiczny. - Serce rośnie, kiedy patrzy się, w jaki sposób ta polska wyobraźnia, fantazja, potrafi pomagać przedsiębiorcom w osiąganiu coraz to nowych obszarów doskonałości, dotarcia do klientów, dotarcia do rynku. Tutaj to naocznie można zobaczyć, można tego doświadczyć - powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej.

Premier zauważył, że KPT, "a jednocześnie też cała strefa ekonomiczna, która rozwija się niezwykle dynamicznie, jest przykładem tego, w jaki sposób inwestycje ze wsparciem państwa potrafią zmieniać otoczenie biznesowe, otoczenie gospodarcze".

Dodał, że do połowy roku cała strefa ekonomiczna przyciągnęła 1,5 mld zł nowych inwestycji. - To pokazuje, jak jest atrakcyjność dla całego świata małopolskiego, tego ekosystemu biznesowego, który udało się tutaj stworzyć - powiedział. - Jestem przeszczęśliwy, że Małopolska, że Kraków, potrafi na cały świat sprzedawać swoje super innowacyjne produkty - podkreślił Morawiecki.

- My często szczycimy się taką ułańską fantazją, albo wyobraźnią wielką i cieszę się, że ta wyobraźnia, że kreatywność jest dzisiaj przekładana na modele biznesowe, na konkretne kanały dystrybucji, dotarcia do klientów ze swoimi innowacyjnymi produktami - zaznaczył.

Premier podkreślił również, że chce przekazać ważną informację dla przedsiębiorców. - Po ostatnich kilku spotkaniach z przedsiębiorcami słyszałem wiele różnych postulatów, propozycji, ale jedna dość technicznie brzmiąca i związana z księgowością była istotna dla przedsiębiorców. Otóż dotyczyła ona przesunięcia terminu wdrożenia split payment, czyli podzielonej płatności - zaznaczył Morawiecki.

- My słuchamy przedsiębiorców, i jakkolwiek ze strony ministerstwa finansów chcę podkreślić to, że właściwie takim praźródłem tego, jak to mówią w Brukseli, mini-cudu gospodarczego, którego doświadczamy, czy dobrego wzrostu gospodarczego, wolę ze skromnością w ten sposób powiedzieć, praźródłem, praprzyczyną, jest uszczelnienie systemu podatkowego. Jest zwycięska walka z mafiami VAT-owskimi, które zresztą takim firmom, jak te tutaj w Krakowskim Parku Technologicznym, uniemożliwiały normalny rozwój, bo oprócz wielu patologii, które się z tym wiążą, również zakłócenie konkurencyjności na rynku było jedną z nich - mówił premier.

- Mechanizm podzielonej płatności, czyli płace sprzedawcy netto, a na specjalne konto idzie to brutto, czyli VAT, po to, żeby już nikt nie mógł oszukiwać tych przedsiębiorców właśnie, bo to przecież jest też dla ich dobra, jest czymś, co dalej jeszcze dodatkowo ucywilizuje rynek w Polsce - podkreślił szef rządu.

- Jednak wiąże się to również z dostosowaniem poszczególnych systemów księgowych dla przedsiębiorców. I słuchając tego ich postulatu, postanowiliśmy z ministrem finansów przesunąć datę wdrożenia z 1 września na 1 listopada tak, żeby były jeszcze dodatkowe miesiące na dostosowania informatyczne systemów księgowych i większa łatwość we wdrożeniu całego tego projektu - oświadczył premier.

Sejm skierował w środę do Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający m.in. obowiązkowy split payment w niektórych branżach. Wiceminister finansów Tadeusz Kościński wskazywał, że projekt ma na celu dalsze uszczelnienie systemu VAT.